Le constructeur sino-allemand Smart a dévoilé officiellement son #3, un SUV coupé 100 % électrique, qui met en avant un design bien sportif. Une nouveauté pour Smart et ses voitures compactes.

Les images circulaient déjà sur Internet depuis plusieurs mois, et il ne manquait plus qu’une officialisation de la marque. C’est désormais chose faite pour Smart ! À la veille de l’ouverture du salon de l’Automobile de Shanghaï, la marque Smart a officialisé son nouveau modèle, le Smart #3 (à prononcer hashtag three). Une voiture électrique aux allures dynamiques, qui sera présentée aux visiteurs du salon chinois à partir de ce 18 avril.

Un design vraiment axé sur le sport et l’aérodynamisme

Le véhicule du constructeur sino-allemand, détenu à parts égales par Geely et Mercedes, est le « tout premier SUV coupé » de Smart, comme l’indique la marque dans son communiqué de presse. Doté d’un style entre une berline allemande et un SUV, le Smart #3 suit les traces de son aîné que l’on a très peu vu en Europe, le Smart #1. Avec cependant quelques changements. Le Smart #3 « combine une allure encore plus sportive », comme l’explique le constructeur, qui a fait appel aux équipes de design de Mercedes-Benz pour définir les lignes de son nouveau véhicule. Des traits qui mettent en avant une large calandre à l’avant, un toit bicolore sur les côtés et un becquet intégré au hayon à l’arrière, afin de renforcer l’aspect aérodynamique et sportif.

L’intérieur du Smart #3 // Source : Smart

À l’intérieur du véhicule, Smart a également décidé de reprendre les grandes bases du Smart #1, beaucoup plus familial, avec la présence d’un grand écran central de 12.8 pouces, doté d’un assistant vocal, et d’un système audio Beats à 13 haut-parleurs.

En termes de nouveauté par rapport au Smart #1, le #3 démontre son côté sportif, avec ses appuie-têtes intégrés aux sièges. En plus du toit panoramique et de l’éclairage ambiant mis en avant par Smart, la marque évoque un « empattement allongé » qui permet de rendre « l’intérieur visiblement plus grand ». Un point compliqué à vérifier étant donné que la marque sino-allemande n’a pas encore dévoilé les dimensions exactes de son premier SUV coupé.

Une fiche technique encore inconnue

Mais selon les fuites d’informations sur le Smart #3, qui remontent au mois de novembre 2022, le véhicule mesurerait 4,40 mètres de long, pour une largeur de 1.84 mètre, ainsi qu’une hauteur de 1,56 mètre. Et au niveau de l’empattement, on évoquait un chiffre de 2,785 mètres. Des chiffres qui confirment les dires de Smart et de l’approche plus sportive et aérodynamique du Smart #3, mais à confirmer lors de l’officialisation de la fiche technique.

Au niveau technique, c’est le même problème : aucune information officielle n’a été révélée par Smart durant l’officialisation de son #3. En fin 2022, quelques informations avaient été dévoilées à son sujet, comme la présence d’un moteur de 271 ch. Une seconde version du Smart #3, le Brabus #3, serait équipé de deux moteurs pour un total de 428 ch. Des informations au conditionnel, et qui pourraient être dévoilées dans les mois à venir. En termes d’autonomie, il ne devrait pas y avoir de grandes évolutions entre le Smart #1 et #3 : avec une autonomie WLTP variant entre 400 et 440 km, le SUV coupé de Smart devrait performer au même niveau qu’une autre voiture du groupe Geely, le Zeekr X.

Le Smart #3 // Source : Smart

Alors que Smart dévoilera, ce mardi 18 avril, sa nouvelle voiture au grand public, il faudra être patient pour l’acquérir : sa commercialisation est prévue pour la fin d’année 2023 en Chine, avant d’être disponible sur le marché européen en 2024. Pour l’heure, aucune donnée n’a été communiquée sur les prix d’un #3, mais ils risquent d’être plus élevés que ceux d’une Smart #1, dont le coût d’entrée de gamme était de 39 990 euros.

