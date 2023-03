D’après une étude menée par Recurrent Auto, très peu de véhicules électriques auraient eu besoin de changer de batterie. Une bonne nouvelle pour ceux qui craignaient de dépenser des milliers d’euros en cas de souci technique.

Depuis l’arrivée des véhicules électriques sur le marché de l’automobile, une question revient en permanence sur les lèvres des potentiels acheteurs : quelle sera la durée de vie de la batterie ? Une question importante, lorsque l’on sait que le coût de remplacement d’une batterie d’une voiture électrique s’élève à plusieurs milliers d’euros, en fonction des constructeurs.

Mais si l’on se fie aux données fournies par Recurrent Auto et rapportées par Inside EVs, très peu de propriétaires de véhicules électriques ont dû procéder au remplacement de la batterie. D’après l’étude menée sur plus de 15 000 véhicules électriques, seuls 1,5 % d’entre eux ont subi un changement de batterie, sans prendre en compte les rappels des marques pour de potentiels défauts de fabrication.

Tesla, champion de la conservation des batteries

D’après les données récoltées par Recurrent Auto, les propriétaires de Chevrolet Bolt EV et de Hyundai Kona Electric sont les moins chanceux : il s’agit des deux véhicules suivis qui ont connu le plus de remplacements de batterie, avec respectivement 34 et 25 % de remplacements. À noter que ces deux véhicules ont cependant connu des rappels de leur marque respective afin de procéder à un remplacement officiel. En revanche, les amateurs de Tesla seront ravis d’apprendre que leurs véhicules sont parmi ceux qui ont subi le moins de changement de batterie parmi les véhicules analysés par Recurrent Auto. Au pied du classement, on retrouve donc la Tesla Model Y, la Tesla Model 3, mais également l’Audi e-tron.

La fréquence de remplacement des batteries // Source : Recurrent Auto

En ce qui concerne le taux de remplacement quasi-nul de la Tesla Model Y, il est à noter que ce modèle de la marque d’Elon Musk n’est disponible que depuis 3 ans sur le marché automobile.

Prolonger la durée de vie de sa batterie, c’est possible

L’étude menée par Recurrent Auto, datée du 27 mars 2023, évoque également le pourcentage de batteries de voitures électriques remplacées, par année. Selon les données, il s’agit d’un chiffre en baisse au fil du temps. Deux pointes ont été notées, en 2017 et 2019, qui correspondent aux rappels de la Chevrolet Bolt EV et de la Hyundai Kona Electric. Liz Najman, la chercheuse à l’origine de cette étude s’attarde également sur la durée de vie de la batterie et sa dégradation.

Le pourcentage de batteries remplacées par année // Source : Recurrent Auto

En fonction des marques et des véhicules, la batterie connaîtra (ou non) une dégradation progressive. Par exemple, le Model S de Tesla, avec une batterie de 100 kWh, verra sa dégradation s’accentuer au fil du temps, tandis que ses versions avec une plus petite batterie connaîtront une dégradation moins importante.

D’autres véhicules plus récents, à l’image de la Hyundai Ioniq 5, voient leur courbe de dégradation se maintenir à travers le temps.

La courbe de dégradation de la batterie se stabilise // Source : Recurrent Auto

Enfin, l’étude se conclut avec quelques conseils afin de prolonger la vie des batteries électriques, comme éviter d’utiliser la charge rapide quotidiennement, ou encore éviter d’exposer trop longtemps son véhicule à la chaleur (ou au froid). Des conseils basiques, mais qui peuvent vous éviter des milliers d’euros de dépense sur le long terme.

