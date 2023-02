La signature lumineuse des nouvelles voitures électriques est souvent soignée, mais jusqu’à maintenant, un élément ne pouvait être éclairé : le logo placé en son centre. Cela va changer à partir de cette année.

En quelques années, le chrome est devenu has been. Le nouveau truc à la mode chez les constructeurs, ce sont les jeux de lumières, pour embellir les calandres avant et les coffres arrière des modèles. Sauf qu’un élément de taille ne pouvait pas s’illuminer : le logo de la marque. La réglementation européenne en la matière a évolué pour l’autoriser dès le 1er janvier 2023.

Il est vrai que de plus en plus de véhicules électriques intègrent des bandeaux de LEDs qui parcourent toute la largeur du véhicule pour donner un effet de style. Il ne manquait qu’un logo illuminé au centre pour compléter cette signature lumineuse.

Volkswagen pourrait être le premier à sauter sur l’occasion

L’ensemble de la gamme ID de Volkswagen fait partie des véhicules qui ont opté pour des longs bandeaux de LED qui soulignent à la fois l’arrière et l’avant. Le logo VW positionné au centre semble déjà prêt à s’illuminer, lorsque la lumière du jour baisse. À part que ce n’est pas encore le cas sur les modèles actuels à cause de la réglementation en place en Europe jusqu’à fin 2022.

Volkswagen pourrait donc être la première marque en Europe à illuminer son logo dès 2023. C’est en tout cas ce que la marque a déclaré à l’AFP ce 2 février 2023.

Il ne manque plus que le logo illuminé sur ID.5 // Source : Volkswagen

Une tendance déjà visible dans d’autres pays et sur les concept-cars de plusieurs marques

Plusieurs concept-cars récents ont présenté un élément visuel où le logo ainsi éclairé apparait comme parfaitement légitime, sans en faire trop. Lorsque c’est bien intégré, on peut même se demander pourquoi ce changement de réglementation n’est pas intervenu plus tôt.

Les marques vont devoir cependant respecter quelques règles, puisque le logo éclairé ne pourra dépasser 100 cm², soit par exemple un logo de 10×10 cm.

Calandre du concept Renault 4ever // Source : Renault

Toutes les marques ne semblent pas encore prêtes à sauter le pas de ces nouveaux logos. Apparemment, Renault ou le groupe Stellantis n’ont pas prévu d’intégrer immédiatement cette possibilité de série à leur gamme. Pourtant, le concept Renault 4ever en était équipé lors du Mondial de Paris.

Par contre, on se demande comment certains constructeurs, qui ont remplacé un badge/logo par le nom complet de leur marque, notamment à l’arrière du véhicule, pourraient s’en sortir avec cette possibilité. La marque BYD par exemple a apposé son nom complet en toutes lettres « Build Your Dream » sur la malle de coffre, un élément qui ne pourra donc pas être illuminé selon la règlementation.

le logo de BYD : Build your Dream // Source : Raphaelle Baut

Au vu de la manière dont certaines marques ont travaillé leur signature lumineuse ces dernières années, on se dit que le changement peut se faire très naturellement. On espère cependant que cela ne devienne pas non plus du grand n’importe quoi, et que cet éclairage saura rester discret de nuit, pour ne pas transformer la voiture en un panneau publicitaire sur roue. C’est un peu le risque de ce changement de réglementation poussé par la France et l’Allemagne au niveau européen.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.