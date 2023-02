Le premier SUV de Fisker est toujours en phase d’homologation. Selon des résultats internes, l’autonomie wltp du modèle pourrait flirter avec les 700 km, au lieu des 630 km initialement communiqués par la marque.

Fisker a tenu sa présentation de ses résultats financiers le 27 février 2023. Au-delà des gains et des pertes de l’entreprise, Henrik Fisker a fait un point sur l’avancement des différents projets de la marque. L’occasion d’en savoir un peu sur ce qu’il se trame autour du premier modèle du constructeur, le Fisker Ocean, que l’on attend rapidement sur les routes européennes.

Durant cette intervention auprès des investisseurs, l’équipe dirigeante de Fisker est revenue sur les raisons du retard pris pour les premières livraisons. Les homologations sont plus longues que prévu à obtenir, mais de bonnes nouvelles pourraient venir avec celles-ci. L’Autonomie wltp, initialement estimée à 630 km, pourrait finalement être bien supérieure.

Près de 700 km d’autonomie, bien plus qu’un Tesla Model Y

Les tests d’homologation sont toujours en cours pour le Fisker Ocean. L’autonomie exacte n’est pour l’heure pas confirmée pour le modèle. Avant de soumettre le Fisker Ocean aux agences européennes et américaines, qui vont officialiser les résultats, la marque a réalisé des tests internes, dont les résultats sont très enthousiasmants :

Jusqu’à près de 700 km, au lieu de 630 km, pour le cycle WLTP (européen) ;

Plus près de 360 miles (soit 580 km) que de 350 (563 km), pour le cycle EPA (américain).

C’est donc sur la base du résultat interne qu’Henrik Fisker a communiqué cette information aux investisseurs, en précisant que le résultat définitif leur sera confirmé ultérieurement.

Fisker Ocean en recharge, ou pas, avec sa grande autonomie. // Source : Fisker

Généralement, les constructeurs sont optimistes sur leurs estimations et ils se font rattraper par la réalité au moment des homologations. Pour Fisker, cela pourrait être l’inverse. La différence de résultat entre les tests d’homologation, pour la norme WLTP et EPA, est quand même assez importante. Le test américain est considéré comme l’un des plus sévères, mais sûrement l’un des plus proches de la réalité du quotidien. Si l’on convertit 360 miles en kilomètres, cela donne environ 580 km d’autonomie. Cela ne signifie pas que le modèle ne sera pas homologué pour 700 km wltp en Europe. Mais, le seuil de 700 km reste néanmoins difficile à atteindre.

Cette autonomie concerne la plus grande des batteries, de type NMC, qui équipera les finitions les plus élevées. Le modèle « Ocean Sport », vendu à un tarif de 41 900 €, disposera d’une autonomie moindre avec une plus petite batterie en chimie LFP. Il n’en reste pas moins que, pour un véhicule de type SUV de 4,78 m de long, le Fisker Ocean pourrait battre une grande partie de la concurrence, y compris le Tesla Model Y grande autonomie. Cela pourrait facilement justifier la différence de prix.

56 modèles produits, mais aucune livraison pour le moment

Fisker a tenu ses engagements en lançant la production en novembre 2022, comme il l’avait prévu de longue date. Il y a quand même une petite subtilité derrière cette communication réussie. Si l’assemblage des premiers modèles (56 depuis novembre) a bien débuté dans l’usine autrichienne, aucun client n’a été livré pour l’heure. Rien d’anormal à cela, puisque le modèle est toujours dans sa phase d’homologation jusqu’au mois de mars.

La marque a décidé de lancer les formalités d’homologation de manière simultanée en Europe et aux États-Unis, ce qui oblige le constructeur à se conformer à l’ensemble des règles de ces différents marchés (soit une vingtaine de pays différents). Les premiers modèles produits ont donc été améliorés par petites touches pour correspondre aux attentes : « Je tiens à féliciter notre équipe d’ingénieurs, car elle a fait un travail remarquable en affinant chaque petit détail qui permet d’obtenir cette grande autonomie, plus que ce que nous avions prévu à l’origine, car nous utilisons en fait certains de ces véhicules de notre production de démarrage pour les affiner, les affiner et les affiner », a expliqué Henrik Fisker.

Fisker Ocean pourrait battre Tesla sur plusieurs aspects. // Source : Fisker

Les processus d’homologation auraient dû être réalisés en décembre dernier, mais l’entreprise a pris du retard sur le planning initial. Un temps que les équipes exploitent pour améliorer le véhicule, mais également tous les aspects de la production. Ainsi, la partie logicielle, la mise à jour à distance (OTA), les aides à la conduite et différentes fonctionnalités ont déjà été améliorées. Une fois que le modèle aura obtenu le feu vert des agences d’homologation, le rythme de la production pourra progressivement augmenter. Fisker maintient son objectif assez ambitieux de plus de 43 000 véhicules produits sur 2023.

Ce léger retard a également permis à la marque de travailler sur la question de la livraison aux clients, car Fisker n’a aucun réseau en nom propre à l’heure actuelle. Il y a donc encore beaucoup de choses à mettre en place pour la vente, la livraison et la réparation des premiers bobos de ces nouveaux Fisker Ocean.

