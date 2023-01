Après avoir lancé les versions Plaid (les plus puissantes) de la nouvelle Model S et du nouveau Model X, Tesla enchaîne avec des déclinaisons plus abordables.

Tesla lance les versions moins chères de la Model S et du Model X en France. Dans un communiqué envoyé à la presse le 6 janvier, le constructeur américain annonce l’ouverture des commandes de la Model S et du Model X en déclinaison Dual Motor. Ces deux voitures haut de gamme sont moins puissantes que les versions Plaid, lancées il y a quelques semaines. Par conséquent, elles sont moins chères.

Il faudra quand même débourser la somme de 114 990 € pour acquérir une Model S Dual Motor, et 121 990 € pour le Model X. C’est entre 20 000 et 25 000 € de moins, par rapport aux équivalentes Plaid (équipées d’un moteur supplémentaire pour garantir des performances vertigineuses). Cette nouvelle Model S et ce nouveau Model X intègrent bien évidemment les dernières évolutions, y compris l’habitacle intégralement repensé et le volant rectangulaire Yoke.

Tesla Model S (2023) // Source : Tesla

Des nouvelles voitures Tesla disponibles en France

Si cette Model S et ce Model X pourvus de seulement deux moteurs perdent en vélocité par rapport à l’architecture Plaid, ces deux voitures 100 % électriques restent de sacrés bolides. Pour preuve, la berline abat le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, et offre une autonomie maximale de 634 kilomètres (cycle WLTP) — autonomie qui est supérieure à celle de la Model S Plaid (600 kilomètres).

Comparaison entre la Model S Dual Motor et la Model S Plaid :

Dual Motor Plaid Autonomie (WLTP) 634 km 600 km Accélération (0-100) 3,2 s 2,1 s Vitesse maximale 250 km/h 280 km/h* Prix 114 990 € 139 990 € *322 km/h après modification matérielle

Comparaison entre le Model X Dual Motor et le Model X Plaid :

Dual Motor Plaid Autonomie (WLTP) 576 km 543 km Accélération (0-100) 3,9 s 2,6 s Vitesse maximale 250 km/h 262 km/h Prix 121 990 € 141 990 €

Le configurateur en ligne permet de personnaliser le véhicule de votre choix avec quelques options payantes (couleur, jante, intérieur, Autopilot). « Les premières livraisons auront lieu plus tard ce trimestre », précise Tesla, ce qui veut dire avant la fin du mois de mars prochain.

Volant Yoke ou normal chez Tesla // Source : Tesla

À noter que le volant Yoke, légal en France, est désormais proposé en option gratuite. Les futurs propriétaires peuvent donc choisir un design plus classique (circulaire), avant de passer commande ou en modification post-livraison. Ce changement vaut pour toutes les versions de la Model S et du Model X.

Au regard des tarifs de ces deux gammes, aucun véhicule Tesla n’est éligible au nouveau bonus écologique, en vigueur depuis le 1er janvier 2023.