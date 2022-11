[Deal du jour] La marque Cowboy applique une énorme réduction à sa troisième génération de vélos électriques ce 22 novembre 2022 à 15h, heure française. C’est donc en ce moment, pour le Black Friday, la meilleure occasion de se procurer le Cowboy 3 à un excellent prix.

C’est quoi, la promotion sur ce vélo électrique ?

Dans le cadre de la Black Friday Week, le Cowboy 3 est vendu sur le site officiel de la marque avec une baisse de 1 100 €, soit quasiment 50 % de réduction. Il voit son prix passer de 2 290 € à 1 190 € (au moins, voir plus bas). De plus, grâce aux différentes aides de l’État pour l’achat d’un vélo électrique, le prix peut s’approcher des 600 €.

C’est quoi, le Cowboy 3 ?

Le vélo électrique de la marque Cowboy possède un superbe design qui reprend à la fois le look classique d’un vélo traditionnel et les formes élégantes d’un VAE. Ses lignes sont droites et épurées et donnent un style minimaliste à l’ensemble. Il possède une batterie amovible qui se loge dans le tube de selle du cadre. Cela donne un aspect un peu massif à l’ensemble, mais n’entache pas le design global, plutôt réussi. Petite coquetterie, le niveau de batterie du vélo s’affiche sur des LED présentes le long du cadre.

Le Cowboy 3 pèse 18,2 Kg. Son poids, dans la moyenne des vélos électriques, ne l’empêche pas d’être parfaitement maniable et ce même à grande vitesse. Son moteur s’adapte à votre effort et vous atteindrez rapidement les 25 km/h. Malheureusement, le Cowboy 3 est dépourvu de suspensions. Cela peut rapidement s’avérer un problème sur les routes abimées, souvent le cas dans les grandes villes. La selle est heureusement très confortable. En matière d’autonomie, comptez environ 70 km. La batterie s’enlève aisément du cadre et son poids de 2,4 kg la rend facilement transportable. Elle peut ainsi se recharger sur votre lieu de travail ou à votre domicile, en 3,5 heures. Enfin, niveau vitesse, le moteur électrique possède une puissance de 250 W qui vous permet de monter jusqu’à 25 km/h.

Le VAE Cowboy 3 // Source : Cowboy

Est-ce que ce vélo Cowboy 3 est une bonne affaire ?

Avec une réduction de presque moitié prix, c’est même une excellente affaire. Cowboy joue avec une mécanique de tarif dégressif selon la livraison, ce qui rend l’achat de ce vélo électrique très intéressant si vous pouvez patienter :

Pour une livraison en avril 2023 : 1 190 euros

Pour une livraison en mars 2023 : 1 290 euros

Pour une livraison en février 2023 : 1 390 euros

Pour une livraison en janvier 2023 : 1 490 euros

On vous recommande évidemment de choisir un créneau entre février et avril 2023 pour profiter des réductions les plus élevées.

Le Cowboy 3 est accompagné de son application, disponible sur iOS et Android. Vous pourrez géolocaliser votre vélo et le déverrouiller avec votre smartphone. Votre vitesse, votre temps de trajet (via un GPS inclus dans l’app), ou encore la quantité de CO2 économisée y sont consultables. Si votre Bluetooth est activé, l’Auto Unlock permet de déverrouiller et d’allumer le vélo dès que vous arrivez à proximité. Le Cowboy 3 est un vélo électrique qui fait la part belle à la technologie, alors que certains équipements basiques sont absents. Par exemple, pour une béquille ou des gardes-boue, il faudra passer à la caisse. Sachez enfin que le Cowboy 3 n’existe qu’en taille unique, pour des utilisateurs entre 170 et 195 centimètres.

Quels aides de l’État pour l’achat du Cowboy 3 ? Si vous achetez un vélo à assistance électrique, vous pourrez, sous conditions, bénéficier d’une aide de l’État. Elle peut être d’un montant de 400 €, pour l’achat d’un vélo neuf. Le prix du Cowboy 3 revient ainsi à seulement 790 €. Pour bénéficier du bonus écologique, vous devez déposer votre demande sur le site primealaconverstion.gouv.fr. Certaines régions proposent aussi leurs propres aides. En Île-de-France par exemple, elle est de 500 €. Attention, vous n’avez plus que jusqu’au 31 décembre 2022 pour profiter de ces aides.

