Il s’appelle pour le moment bZ Compact SUV Concept. Il préfigure d’un futur modèle de la gamme 100 % électrique de Toyota. Même si l’extérieur a de quoi faire parler, ce sont les premières images de l’intérieur qui retiennent surtout notre attention.

Toyota a présenté au salon de Los Angeles un nouveau concept-car nommé bZ Compact SUV Concept, le 17 novembre 2022. Il s’agit d’un modèle qui pourrait rapidement intégrer la famille 100 % électrique de Toyota. En tout cas, le concept est suffisamment proche d’une version de série pour que l’on puisse l’imaginer intégrer la gamme des voitures électriques du constructeur dans un avenir proche.

S’il y a des choix esthétiques à commenter sur le design global du véhicule, ce sont surtout les nouveautés implantées à l’intérieur du concept qui nous interpellent. Avec une nouvelle forme de volant, des écrans pliés en forme de L et une console centrale étrangement intégrée, Toyota semble chercher à surprendre. Qu’en restera-t-il dans une version de série ? C’est une autre question.

Des écrans similaires aux smartphones pliants

On connaît déjà les écrans incurvés, similaires aux écrans gaming pour ordinateur. Plusieurs véhicules intègrent déjà ces dalles courbes, qui offrent une belle visibilité au conducteur. Par contre, jusqu’à maintenant, les constructeurs automobiles n’ont pas intégré d’écrans pliants dans les voitures, surement pour une bonne raison.

Design intérieur du dernier concept Toyota // Source : Toyota

Toyota surprend donc avec ses deux écrans, d’instrumentation et d’infodivertissement, qui sont positionnés en forme de L sur le tableau de bord. Les écrans présentés sont assez proches de ce que l’on peut observer avec les smartphones pliants, sauf qu’ils restent en position fixe. Dans les faits, il y a peu de chance que Toyota conserve cette nouveauté, cette technologie d’écran sera probablement remplacée par des dalles droites plus classiques, et moins couteuses.

Une console « arbre à chat » un peu déroutante

Alors que plusieurs modèles sur le marché font léviter les consoles centrales et libèrent complètement l’espace entre les deux sièges avant, Toyota s’essaie à un autre style.

Ce montant qui relie l’accoudoir central avec ce qui supporte une tablette avec le sélecteur de vitesse, puis rejoint la planche de bord, nous rappelle étrangement les arbres à chat envahissant les intérieurs des amateurs de félins domestiqués. Des branches comme celles d’un arbre qui relient plusieurs plateaux, même si cela n’est surement pas volontaire, cela y ressemble beaucoup.

console centrale « arbre à chat » du concept bZ compact suv // Source : Toyota

Il y a surement de l’idée derrière cette présentation, mais ce n’est peut-être pas la solution la plus fluide. Pourtant, Toyota présente son modèle avec les termes : minimaliste et futuriste. Cet élément semble un peu alourdir le côté minimaliste de l’intérieur, difficile de l’imaginer ainsi dans la version définitive.

Une autre déclinaison du volant Yoke ou papillon

Un peu moins extrême dans sa forme que le volant Yoke intégré par Tesla, ou même le volant papillon de Lexus, on peut très bien imaginer ce volant quasi rectangulaire dans les futurs modèles électriques Toyota.

Volant papillon du Lexus RZ 2023 // Source : Lexus

Le futur SUV Lexus RZ arrivera bien en Europe en 2023 avec son nouveau volant papillon. Rien ne semble empêcher Toyota de proposer en option ce nouveau volant sur ses modèles à venir.

Intérieur du bZ compact suv concept de Toyota // Source : Toyota

L’extérieur du concept n’est pas vraiment une surprise

Si l’on se concentre surtout sur l’intérieur de ce concept, c’est que le design externe n’est pas une totale découverte. Il y a presque un an, le 14 décembre 2021, Toyota avait fait une grande présentation de ce qu’allait être sa gamme 100 % électrique nommée bZ ou « Beyond Zero » Si on s’attarde sur les maquettes présentées ce jour-là, on peut déjà retrouver ce bZ Compact SUV Concept à côté de l’actuel SUV bZ4X.

Gamme BZ 100 % électrique // Source : Toyota

Il est cependant beaucoup plus abouti dans la version dévoilée pour le salon de Los Angeles, mais on retrouve déjà la même signature lumineuse à l’avant. D’ailleurs, ces phares et un capot très plongeant, c’est ce que l’on retrouve aussi sur la nouvelle génération de Toyota Prius, présentée hier. Toyota semble adopter ce nouveau style.

Concept d’un futur SUV Compact coupé // Source : Toyota

Dans certains concept-cars, l’extérieur est parfois très proche de ce que sera la voiture de série. Cela semble être le cas de ce bZ Compact SUV Concept. Pour les intérieurs, c’est quand même beaucoup plus rare. Les constructeurs profitent souvent des concepts pour expérimenter des nouveautés. Sauf que l’industrialisation des véhicules viennent ensuite rationaliser cette créativité et font disparaître ces éléments trop originaux. Il ne faut donc pas s’attendre à retrouver cet intérieur à l’identique sur la version de série.

La marque a annoncé que nous aurons plus d’informations sur les caractéristiques de ce nouveau SUV compact au mois de décembre. Nous en saurons peut-être plus sur sa fiche technique et son calendrier de commercialisation à ce moment-là.