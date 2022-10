Le site et l’app de SNCF Connect ont rencontré des erreurs ce mercredi 5 octobre 2022, alors que de nombreux usagers ont tenté d’acheter leurs billets pour la période de Noël et du nouvel an.

« Dès maintenant, réservez vos billets de train pour passer les fêtes avec vos proches », annonçait SNCF Connect ce mercredi 5 octobre 2022, dès 6h du matin. Mais, depuis l’ouverture matinale des ventes des billets de train pour la période des vacances de Noël, de nombreux utilisateurs se plaignent de ne pas pouvoir accéder aisément au site ou à l’app.

D’après nos confrères de BFM, le service SNCF Connect a battu un record d’affluence pendant cette matinée, avec 100 000 connexions par minute comptabilisées sur la plateforme.

« Impossible d’accéder au site » SNCF Connect

Un exemple de message d’erreur. // Source : Via Twitter @geek33000

« Ça bug à 7h30 du mat’ », « impossible d’accéder au site », « vous n’en ratez pas une »… Sur Twitter, le compte de @SNCFConnect croulait sous les messages d’usagers insatisfaits, comme l’a constaté Numerama aux alentours de 8h. « Le site étant très sollicité et victime de son succès, celui-ci est en cours de mises à jour », a répondu à plusieurs reprises le compte officiel de la plateforme.

Aux alentours de 9h, SNCF Connect a commencé à indiquer que « l’incident [était] désormais résolu » dans ses messages adressés aux internautes. Toutefois, des usagers de l’app rapportent encore des difficultés pour réserver leurs billets (par exemple, au moment de payer), après 9h.

Impossible de réserver je vais jusqu'au paiement, je suis débitée puis directement remboursée car ce message apparaît : pic.twitter.com/MC3TvF2rtF — Aurélie Massing (@AurelieMassing) October 5, 2022

À ces désagréments techniques s’ajoute une autre source de mécontentement. Les personnes qui se sont levées très tôt ce mercredi pour espérer bénéficier d’un tarif réduit sur leurs billets de train ont été nombreuses à manifester leur déception, face aux prix déjà élevés.

Habituellement, les billets de train sont mis en vente par la SNCF 4 mois avant le départ des trains, pour les TGV INOUI et les Intercités. Cependant, pour la période des fêtes de fin d’année, la SNCF organise une vente à date fixe. Les TGV et Intercités circulant du 11 décembre 2022 au 2 janvier 2023 n’ont ainsi été ouverts à la réservation que ce mercredi 5 octobre, dès 6h du matin. Mais, le site et l’app SNCF Connect, déjà très décriées, ont visiblement mal résisté aux nombreuses connexions simultanées.