Kia a dévoilé les caractéristiques du EV6, son SUV 100 % électrique qui lance sa toute nouvelle gamme. La version GT promet de belles performances.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Kia prépare l’officialisation de sa nouvelle voiture 100 % électrique : le SUV EV6. À l’occasion d’un communiqué publié le 30 mars, on peut découvrir ce véhicule conçu pour lancer une gamme dédiée, comme le fait Volkswagen avec sa marque ID.. Il se base sur la plateforme modulaire E-GMP, introduite par le Hyundai Ioniq 5. On retrouve logiquement des caractéristiques assez similaires entre les deux voitures.

Les amateurs et amatrices de sensations fortes seront ravis d’apprendre que Kia déclinera son EV6 en version GT (grand tourisme), capable d’avaler le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et d’atteindre une vitesse maximale de 260 km/h. C’est légèrement plus rapide qu’un Tesla Model Y Performance, qui franchit la barre des 100 km/h en 3,7 secondes.

Un large choix pour la nouvelle voiture 100 % électrique de Kia

Comme il est basé sur une plateforme flexible, le EV6 offrira du choix en matière d’autonomie et de transmission. On pourra ainsi choisir entre une batterie de 58 kWh (autonomie standard) ou 77,4 kWh (grande autonomie). Dans ses finitions de base et GT-line, on pourra aussi opter pour une transmission intégrale (deux moteurs) ou à deux roues motrices (un seul moteur). La déclinaison GT, soit la plus haut de gamme, ne proposera logiquement que le meilleur : la plus grosse batterie et les quatre roues motrices.

Malheureusement, Kia ne précise pas les performances de toutes les variations :

Le EV6 GT (77,4 kWh, AWD) accélérera de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes ;

Le EV6 (77,4 kWh, 2WD) accélérera de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes et offrira une autonomie de 510 kilomètres (cycle WLTP) ;

Le EV6 (58 kWh, 2WD) accélérera de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes et offrira une autonomie de 400 kilomètres (cycle WLTP).

À noter que le EV6 pourra être équipé d’une batterie de plus grande capacité que le Ioniq 5 (77,4 contre 72,6 kWh). En termes de performances, la voiture de Hyundai est légèrement en dessous (autonomie comprise entre 470 et 480 kilomètres, 0 à 100 km/h en 5,2 secondes).

Kia vante la compatibilité du EV6 avec la charge ultra rapide, grâce à une infrastructure pouvant grimper jusqu’au 800v. Concrètement, cela permettra au véhicule de passer de 10 à 80 % en 18 minutes ou encore de récupérer 100 kilomètres d’autonomie en… 4 minutes et 30 secondes. Pour améliorer l’efficience, l’EV6 intègre une pompe à chaleur et un frein régénératif réglable sur six paliers (aucun, puissance de 1 à 3, i-Pedal et auto). Le mode i-Pedal permet une conduite à une seule pédale (celle de l’accélération).

Dans l’habitacle, on retrouve des fonctionnalités connectées, des matériaux recyclés, deux écrans de douze pouces avec filtre antireflet, un affichage tête haute et un système son conçu par Meridian. Comme toutes les voitures modernes, l’EV6 pourra être mis à jour à distance.

Il est dès à présent possible de réserver un EV6, moyennant un acompte de 100 euros. Les prix sont les suivants : à partir de 47 990 euros pour la version normale (grande autonomie), à partir de 55 790 euros pour la version GT-line (grande autonomie) et à partir de 66 990 euros pour la version GT. Les premières livraisons sont attendues pour fin 2021 (sauf la version GT, prévue pour un an plus tard).

