Google apporte une fonctionnalité pratique dans Chrome pour le bureau : Lens. Il s’agit d’un outil de recherche et de correspondance visuelles fort pratique pour analyser une image trouvée sur le web.

Accessible depuis 2018 en France, Google Lens bénéficie depuis peu d’une intégration plus poussée dans Chrome. Ce rapprochement, observé depuis le 24 mai 2022, doit permettre aux internautes de chercher beaucoup plus facilement des images similaires sur le web (et identiques à celle qui vous intrigue), mais aussi de cibler uniquement certains détails de la photo.

Google Lens est un outil de reconnaissance d’image qui peut déceler des éléments d’intérêt dans une photo, grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle. Il analyse ainsi le cliché et peut proposer à l’internaute de cibler une recherche sur un objet, un bâtiment, un vêtement, un plat, etc. On savait que l’arrivée de Lens dans Chrome n’était qu’une question de temps.

Une analyse d’image dans Lens arrive dans Chrome

L’option est en cours de déploiement et peut ne pas figurer sur l’ensemble des navigateurs Chrome — assurez-vous d’avoir le logiciel à jour. Elle est présente sur notre instance et s’active simplement : il suffit de faire un clic droit sur la photo de son choix pour ouvrir le menu contextuel et de sélectionner « Rechercher l’image avec Google Lens ». C’est tout.

Voilà à quoi ressemble l’intégration de Lens dans Chrome. Notez le menu latéral, à droite. // Source : Capture d’écran

L’activation de cette option fait apparaître sur le bord droit de l’écran une section avec l’image en miniature, et des options selon ce que l’analyse a pu produire.

L’outil détecte la présence de texte, quand il y en a, et fournit des traductions. Dans le premier cas, il vous permet de le sélectionner et de le copier, dans le second de le traduire vers le français ou une autre langue — Google Lens peut effacer le texte originel et le remplacer par une traduction de son cru. C’est une fonction que l’on connaissait déjà avec l’application dédiée.

Ainsi, Google Lens se focalise parfois juste sur un point de la photo — ça peut être un smartphone visible, une cravate, un costume, etc. — et va chercher des correspondances visuelles. Plusieurs points d’intérêt peuvent apparaître sur une même image. Le cadre de la détection peut être ajusté manuellement afin de cibler spécifiquement un élément qui aurait été manqué par l’IA.