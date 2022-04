5 astuces de VLC bien pratiques pour faire plus que lire des vidéos

Vous utilisez VLC pour lire des vidéos ? Vous avez bien raison. Mais VLC comporte tant d’options qu’il est possible de lui demander de faire davantage.

VLC est un formidable outil de lecture multimédia qui sait à peu près tout faire. Rares sont les formats audio et vidéo capables de lui tenir tête. Rares aussi sont les systèmes d’exploitation qui ne sont pas supportés par le logiciel. C’est pour beaucoup le meilleur de sa catégorie. Et en plus, c’est un logiciel libre. Que demander de plus, si ce n’est la sortie de VLC 4 ?

Peut-être d’apprendre quelques astuces pour aller plus loin que la lecture de vidéos. Ces manipulations sont décrites avec VLC 3.0.16, la version la plus récente à date (avril 2022).

Télécharger une vidéo YouTube avec VLC

VLC dispose de paramètres qui permettent de télécharger une vidéo YouTube sur son ordinateur. La manipulation n’est pas très compliquée, mais nécessite de passer quelques étapes. Seul bémol : cette méthode ne permet de télécharger des vidéos que dans une qualité correcte (HD Ready, soit 720p). Si vous voulez mieux, il faudra choisir une autre solution.

Tout se passe dans cette rubrique de VLC. // Source : Capture d’écran

Garder VLC au premier plan

Vous connaissez peut-être le mode picture-in-picture sur Chrome ou Firefox. En l’activant, vous faites en sorte de garder toujours au premier plan la vidéo que vous lisez dans le navigateur, que vous changiez d’onglet ou affichiez le bureau. Un mode de ce type existe sur VLC, pour garder toujours la vidéo devant, quoi que vous fassiez.

Ouvrez VLC ;

Cliquez sur « Vue » dans le menu supérieur ;

Cliquez sur « Toujours au-dessus » dans le panneau déroulant ;

Pour annuler, refaites la manipulation en re-cliquant sur « Toujours au-dessus ».

Faire une capture d’écran sur VLC

Il n’est pas nécessaire de passer par les raccourcis de Windows pour faire une capture d’écran sur VLC. Le logiciel intègre nativement un outil pour enregistrer une image de la vidéo, à l’endroit où se trouve le curseur de défilement. Par défaut, les images capturées vont dans le dossier des images sur l’ordinateur — en tout cas ceux sous Windows.

Ouvrez VLC ;

Cliquez sur « Vidéo » dans le menu supérieur ;

Cliquez sur « Prendre une capture d’écran » dans le panneau déroulant.

Un exemple de capture d’écran pris par VLC, sans aucune retouche. Par défaut, le logiciel donne l’heure et le jour de la capture dans le nom. // Source : Capture d’écran

Extraire un bout de vidéo sur VLC

Vous ressentez le besoin d’extraire un morceau d’une vidéo ? VLC permet d’extraire un bout de ce que vous êtes en train de lire, de la durée qui vous convient. Les séquences ainsi récupérées peuvent être de quelques secondes à peine, pour faire un GIF, ou bien beaucoup plus longues. Une fois l’enregistrement fait, il est envoyé par défaut dans le dossier vidéo du PC.

Ouvrez VLC ;

Cliquez sur « Vue » dans le menu supérieur ;

Cochez « Contrôles avancés » ;

En bas de VLC, une nouvelle ligne est apparue ;

Il vous faut définir le segment de ce que vous voulez extraire, avec les points A et B pour délimiter le début et la fin de la séquence ;

Cliquez sur le bouton rouge pour l’enregistrement.

Enregistrer l’écran de son PC avec VLC

Vous pouvez aussi vous servir de VLC pour enregistrer ce que montre l’écran de votre ordinateur : votre bureau, vos dossiers, ce que vous affichez dans le navigateur et ainsi de suite. Pratique pour montrer un visuel à quelqu’un, plutôt que de passer par une longue explication écrite. Faites juste bien attention à ce que vous montrez effectivement.