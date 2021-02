VLC 4.0 doit arriver en 2021. Le lecteur multimédia changera de look à cette occasion. Voici des premières images.

Le 1er février 2021 a marqué les vingt ans d’existence de VLC. Et contrairement à ce que veut la coutume, c’est bien le célèbre lecteur multimédia qui devrait s’apprêter à offrir un cadeau aux internautes. La prochaine grande mise à jour du logiciel devrait arriver au cours de l’année. C’est ce qu’a dit Jean-Baptiste Kempf, le président de VideoLAN, l’association qui chapeaute VLC, à Protocol.

VLC 4.0 change de design

Le changement le plus notable de cette version 4.0.0, surnommée Otto Chriek, sautera aux yeux de tout le monde dès l’ouverture : VLC 4.0 bénéficie d’une refonte visuelle totale, avec une interface remaniée et modernisée. Ce ravalement de façade déboussolera les premiers jours, mais il était nécessaire aux yeux de l’équipe. Bien que très performant, VLC a en effet un design vieillissant.

À lire : Pourquoi VLC va envoyer un faux cône de chantier sur la Lune

Attendue de pied ferme depuis quelques années, la nouvelle version de VLC sera pourtant arrivée relativement vite. Il ne se sera pas écoulé plus de quatre ans entre VLC 3.0, sorti le 9 février 2018, et VLC 4.0, attendu pour 2021. En comparaison, six ans ont passé entre VLC 2.0 (18 février 2012) et VLC 3.0. Quant à VLC 1, son lancement date du 7 juillet 2009. Entretemps, le logiciel a été téléchargé 3,5 milliards de fois.

Sous le capot, il est prévu la compatibilité AirPlay pour Android avec VLC 4.0, de sorte qu’il sera possible de projeter des contenus lus avec VLC sur une Apple TV. La prise en charge du codec libre et gratuit AV1 est aussi attendue, même si VLC 3.0 l’expérimente déjà.Ce codec, que VLC soutient depuis plusieurs années maintenant, concerne les vidéos en ultra haute définition (4K).

D’autres évolutions sont à noter : la gestion de la 3D, de la réalité virtuelle, de l’affichage Picture-in-Picture (qui affiche une vidéo en miniature, pour l’avoir en vue même si l’on fait autre chose), les sous-titres Chromecast, des performances accrues avec les nano-PC Raspberry Pi et le support de protocoles (AMT, RIST, SRT, Dash, HLS), de démultiplexeurs (HEIF, AVIF) et des codecs (HLS, Dash, QSV, nvEnc).

Il est à noter que VLC 4.0 est disponible au téléchargement en version expérimentale, pour la plupart des systèmes d’exploitation. Attention cependant : il s’agit de versions de travail, qui ne sont pas prêtes à une utilisation courante. Leur fonctionnement peut s’avérer très instable et VideoLAN n’assure aucun support sur les branches non finalisées de son lecteur vidéo.

Des captures d’écran de l’interface de VLC 4.0

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo