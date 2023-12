Le mot PNG se prononce « ping » chez les anglophones. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais vous aurez tort.

Un gif ou un jif, mème ou mémé, la Wi-Fi ou le Wi-Fi… Les débats sur la prononciation ou l’accord de certains mots venus du web ne sont pas rares. L’expérience nous montre d’ailleurs qu’il en existe encore de très nombreux, qui n’attendent que de toquer à notre porte virtuelle pour lancer de nouveaux débats.

Dernière découverte en date ? Le mot PNG ne se prononcerait pas « pé-ène-gé » comme nous le faisons majoritairement en français. C’est le site Linus Tech Tips qui a partagé sur son compte Threads une capture d’écran sans appel : il faut prononcer « PING ».

Ping, comme le son de deux petites billes qui s’entrechoquent. Ping, comme le bruit d’un tout petit maillet sur une toute petite cloche. Ping, comme la mélodie qui retentirait si on venait à apposer une pichenette sur le crâne creux d’Elon Musk.

La page de résultats lorsque l’on tape « chiens PNG » sur Google. Cette capture d’écran, en revanche, est un JPEG, car les PNG, c’est super lourd dans notre back-office.

L’autre prononciation (PNG) est acceptée

Sur le site libpng, la bibliothèque officielle de référence sur le PNG, on apprend que : PNG est « toujours épelé PNG », pour Portable Network Graphics ( graphiques réseau portables) et « toujours prononcé ‘ping’ en anglais, et non pas ‘pinj’ ou ‘pi ène gi’ ou quelqu’autre désastreuse association pluri-syllabique. »

Il est toutefois à noter que le site se montre magnanime : « Pour celles et ceux dont l’anglais n’est pas la langue maternelle, vous pouvez utiliser la prononciation qui épelle les trois lettres, c’est ok ». Vous l’avez échappé belle.

Pour rappel, le PNG est un format ouvert d’images numériques, pensé à l’époque pour remplacer le GIF, anciennement un format propriétaire.

Des petits internautes malins s’interrogent désormais : si « PNG » se prononce « ping », qu’est-ce qui pourrait bien se prononcer « pong » ? À vos commentaires.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !