Oppo dévoile le Find X5 Pro : de la céramique, un appareil photo démesuré et un prix exorbitant

À l’origine d’un des meilleurs smartphones de 2021, Oppo continue de monter en puissance en 2022. Son Find X5 Pro, commercialisé au tarif de 1 299 euros, est un condensé de tout ce qui se fait de mieux ailleurs… avec un design unique.

Avec sa gamme « Find X », Oppo revendique fièrement le fait de « ne pas créer un design ordinaire ». Il faut dire que depuis son lancement en 2018, la famille des smartphones Find X ne cesse de nous surprendre. Le premier modèle se différenciait par son appareil photo motorisé, le deuxième attirait l’oeil grâce à son cuir végétal orange et le troisième, sorti l’an passé, avait un design unique pour un smartphone (avec un module caméra intégré et un microscope à l’arrière). À chaque fois, Oppo réalise de superbes démonstrations de force avec ses Find X.

Ne vous fiez pas à son nom, le Find X5 Pro est le quatrième smartphone de la gamme Find X (le chiffre 4 a été évité car il est considéré comme porte malheur en Chine). Commercialisé à partir du 24 mars, cet appareil devrait aider Oppo à renforcer son image de marque. Une nouvelle fois, le constructeur chinois nous prouve qu’il n’a pas grand-chose à envier aux géants Samsung et Apple.

La céramique pour convaincre

Objectivement, l’Oppo Find X5 Pro est beau. Si on peut toujours débattre de l’intégration de son module caméra, qui nous évite l’utilisation d’un gros bloc rectangulaire, mais qui provoque toujours une jolie protubérance, les matériaux utilisés par Oppo en font un smartphone vraiment noble. Son dos, en céramique, est unique. Il faut le toucher pour sentir la différence, la douceur de la céramique n’a rien à voir avec celle du verre. En plus de rendre le smartphone plus solide, elle rend la prise en main du smartphone beaucoup plus agréable. On prend du plaisir à manipuler cet appareil.

Le dos du Oppo Find X5 Pro est en céramique. // Source : Louise Audry pour Numerama

Notons toutefois que n’est pas la première fois qu’Oppo utilise de la céramique avec ses smartphones haut de gamme, même si nous n’avons jamais été autant séduits par le rendu final. Si vous vous demandez pourquoi les autres ne le font pas, il s’agit d’une question de volumes. Oppo, avec son Find X5 Pro, vendra moins de smartphones que Samsung ou Apple. Il peut donc se permettre de produire de tels appareils. Les autres n’arriveraient probablement pas à suivre.

Un futur roi en photo ?

Pour devenir un géant du smartphone en France, Oppo sait qu’il ne peut pas se contenter d’un joli design. C’est sur la photo que le Find X5 Pro innove le plus avec l’introduction d’une nouvelle puce au nom étrange : MariSiliconX. Cette dernière seconde le processeur de l’appareil et a pour mission d’améliorer la qualité des photos, notamment en réduisant le bruit et en améliorant les couleurs. La promesse d’Oppo est très excitante, notre test de l’appareil vous dira ce qu’il en est réellement dans quelques jours.

L’appareil photo du Oppo Find X5 Pro est signé Hasselblad. // Source : Louise Audry pour Numerama

En plus de cette puce, le Find X5 Pro met l’accent sur la stabilisation grâce à un OIS 5 axes, ce qui devrait vous permettre de trembler sans que rien ne se voit à l’écran. Il embarque un triple module caméra avec :

un capteur principal de 50 Mpix (1/1,56 pouce), relié à un module ouvrant à f/1.7.

un capteur de 50 Mpix dédié à l’ultra grand-angle (le même que le capteur principal), relié à un capteur ouvrant à f.2.2.

un capteur de 13 Mpix dédié au zoom optique x2.

Vous remarquerez que le très gadget microscope de l’année dernière, surtout là pour faire parler d’Oppo, n’est plus. En revanche, Oppo ne juge toujours pas nécessaire de proposer un immense zoom façon Samsung.

Enfin, notons l’alliance d’Oppo à Hasselblad qui propose des filtres logiciels dans son application appareil photo. OnePlus, qui appartient à Oppo, travaillait déjà avec Hasselblad auparavant.

Les caractéristiques parfaites

Plus compact que le Galaxy S22 Ultra (notre test) malgré son grand écran de 6,7 pouces, le Oppo Find X5 Pro est sans le moindre doute un smartphone haut de gamme. Dalle OLED LTPO 1-120 Hz de dernière génération, processeur Snapdragon 8 Gen 1, deux batteries de 2500 mAh avec une recharge 80W (chargeur dans la boîte), recharge sans-fil 50W, Wi-Fi 6, étanchéité IP68… Le Find X5 Pro est quasiment parfait. Oppo indique au passage avoir développé une nouvelle technologie doublant la durée de vie de la batterie. Son appareil est conçu pour durer, au moins sur le papier.

L’écran du Find X5 Pro est somptueux. // Source : Louise Audry pour Numerama

Bien sûr, le tout s’accompagne d’un prix très élevé. En proposant son smartphone au tarif unique de 1 299 euros (256 Go de stockage), Oppo prend le risque d’en faire un produit que seuls les connaisseurs achèteront. Le Find X5, en verre et avec le Snapdragon 888 de l’année dernière, est lui proposé au tarif de 999 euros.

Numerama testera prochainement l’Oppo Find X5 Pro et vous dira si la marque chinoise a enfin surpassé Samsung sur le haut de gamme Android.