Présenté le 15 septembre dernier, le Xiaomi 11T Pro s’annonce comme le nouveau fer de lance du constructeur chinois. Désormais disponible en précommande, ce smartphone proposé à moins de 700 euros a tout pour s’imposer parmi les meilleurs terminaux de 2021.

Xiaomi continue de s’imposer comme un acteur important du marché des smartphones, grâce à une ligne claire : proposer des appareils élégants, techniquement irréprochables et proposés à des tarifs plus attractifs que la concurrence.

Ce n’est pas le 11T pro, tout récemment annoncé, qui viendra déroger à la règle. Avec ce nouveau terminal qui repose sur la puissance d’un Snapdragon 888, Xiaomi tient sans aucun doute son nouveau flagship killer. Actuellement disponible à la précommande, il bénéficie d’un tarif très attractif qui se positionne tout juste sous la barre des 700 euros pour sa version 256 Go.

Quels sont les points forts du Xiaomi 11T Pro ?

Avec ce 11T Pro, Xiaomi tient sans aucun doute son nouveau milieu de gamme de référence. Porté par une dalle 120 Hz et un SoC parmi les plus performants du marché, ce smartphone propose une expérience utilisateur qui allie performance et polyvalence.

Une expérience fluide en toute circonstance

Afin de proposer une expérience utilisateur fluide en toute circonstance, Xiaomi a fait un choix simple : intégrer une dalle 120 Hz au 11T Pro. La dalle AMOLED FHD+ de 6,67 pouces qui équipe ce terminal, couplé à MIUI 12.5 sous Android 11 promet en effet une navigation tout en douceur et ce, quel que soit l’usage.

Mais ce n’est pas là le seul atout de cet écran. Avec une luminosité capable de monter jusqu’à 1 000 nits, et une compatibilité Dolby Vision et HDR10+, la qualité de l’image devrait être au rendez-vous.

Autonomie et charge rapide : des heures d’utilisation en perspective

Avec une batterie annoncée à 5000 mAh, le Xiaomi 11T Pro promet une autonomie parmi les meilleures du marché. Le constructeur a aussi annoncé la compatibilité de son terminal avec la technologie HyperCharge 120W.

Cette technologie de charge rapide devrait d’ailleurs permettre au 11T Pro de passer de 0 à 100 % de batterie en 17 minutes à peine.

Snapdragon 888 : puissance et polyvalence à l’ordre du jour

Côté fiche technique, Xiaomi n’a pas non plus fait de concession. Équipé d’un Snapdragon 888 et suppléé par 8 Go de RAM, le 11T Pro est un smartphone qui possède suffisamment de puissance pour briller, quel que soit l’usage, y compris sur les très gourmands jeux 3D.

Compatible avec la 5G, le 11T Pro bénéficie aussi du Bluetooth 5.2, du Wifi 6 et d’une puce NFC pour une connectivité maximum. Il a également un tiroir Dual-SIM, ce qui est toujours bon à prendre.

Trois capteurs photos pour des clichés impeccables en toute circonstance

Côté photo et vidéo, Xiaomi ne s’est pas moqué du monde, avec son triple capteur photo costaud. Construit autour d’un capteur principal 108 mégapixels, il offre de très bons rendus en basse lumière grâce au support de la technologie Super Pixel 9-en-1.

Pour le reste, on retrouve un capteur Macro 5 mégapixels et un ultra grand-angle 8 mégapixels. Soutenus par la technologie One-Click AI Cinema, ce bloc photo de réaliser à la volée des clips et films d’une très grande qualité.

Le Xiaomi 11T pro est actuellement disponible en précommande pour 699,90 euros.