La batterie externe MagSafe d’Apple n’a jamais été aussi peu chère sur Amazon

[Deal du jour] Si vous possédez un iPhone de dernière génération, le nouveau chargeur MagSafe est fait pour vous. Sans fil, ce dernier permettra de maintenir l’autonomie de votre appareil, et de récupérer au passage quelques pourcentages. Un accessoire utile qui aujourd’hui, profite de 20 euros de réduction.

Initialement proposée sur les MacBook, la technologie MagSafe fait son grand retour sur les iPhone de 12e génération. La firme californienne remet au goût du jour son système aimanté afin d’offrir une charge sans fil efficace et sans contrainte. Ici cette batterie externe en profite, et s’attacher à votre iPhone tout en gardant votre batterie chargée. En temps normal, il faut payer le prix fort pour cet accessoire, mais Amazon baisse son prix, pour le rendre un peu plus accessible.

La batterie externe MagSafe d’Apple est aujourd’hui remisée à 89 euros sur Amazon, contre 109 euros habituellement.

Batterie Externe MagSafe — Apple

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle est la particularité de la batterie externe d’Apple ?

Au quotidien, les batteries externes peuvent être très utiles, mais elles ne sont pas toutes aussi pratiques que celle d’Apple. En effet, sa batterie externe mise sur un design minimaliste et compact pour faciliter la recharge lors de vos déplacements. En soi, c’est assez « ordinaire », c’est pourquoi la marque à la Pomme se démarque en proposant la technologie MagSafe.

Cette technologie s’appuie sur des aimants pour que votre iPhone tienne toujours en place. Il suffit de le clipser sur la zone aimantée au dos de la batterie, et ne bouge plus une fois posé. Autre bon point : votre smartphone reste manipulable et il peut être utilisé en mode paysage ou portrait. Vous pourrez donc continuer à visionner votre série préférée, ou bien de faire un FaceTime sans tomber en rade de batterie. Sachez toutefois que seuls les iPhone à partir de la 12e génération sont compatibles.

Est-elle efficace au quotidien ?

Il est vrai que la recharge sans fil peut paraître moins efficace qu’une recharge filaire classique, mais le chargeur MagSafe donnera un petit coup de boost à votre autonomie. Sa capacité est cependant assez limitée (1 460 mAh). Il s’agit d’une batterie d’appoint, et non une solution solide pour vous accompagner durant un week-end prolongé. Elle arrive à apporter jusqu’à 60 % d’autonomie supplémentaire pour un iPhone 12 ou 13.

Elle aura peu d’intérêt sur les autres smartphones, y compris Android, même si elle est théoriquement fonctionnelle. Il faut savoir qu’elle est vendue sans aucun câble. La batterie externe MagSafe offre une capacité de recharge encore plus rapide lorsqu’elle est associée à un chargeur de 27 W ou plus, comme ceux fournis avec les MacBook. Et si vous avez besoin d’un chargeur sans fil, il vous suffit de brancher un câble Lightning pour bénéficier d’une recharge sans fil pouvant atteindre 15 W.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.