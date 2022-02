LG OLED55C1 : le plus convoité des TV 4K en 2021 est à nouveau en promotion

[Deal du jour] Cdiscount propose aujourd’hui une jolie promotion sur le meilleur TV 4K de 2021 : LG OLED55C1. Si vous êtes à la recherche d’une image très bien définie et éclairée, capable de sublimer le rendu d’une console nouvelle génération, vous pouvez l’obtenir à 1 049,99 euros au lieu de 1 590 euros à sa sortie.

Alors que les nouveaux téléviseurs de chez LG ont été présentés lors du CES 2022, le modèle 55C1 reste une référence indétrônable. Ce téléviseur offre une qualité d’image digne de la réputation du constructeur, mais également une connectique HDMI 2.1 complète pour une bonne expérience de jeux sur les PS5 ou Xbox Series X. Cette édition 2021 reste toujours à considérer surtout qu’aujourd’hui, elle est proposée avec une réduction de 500 euros.

Lancé à 1 590 euros l’an passé, le TV LG OLED55C1 est actuellement disponible en promotion à 1 099,99 euros chez Cdiscount. Toutefois, en utilisant le code promo 50DES599HT avant de procéder au paiement, le prix passe à 1049,99 euros.

LG OLED C1 // Source : LG

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi la série C1 de LG est-elle tant appréciée ?

Chaque année le constructeur sud-coréen présente de nouveaux téléviseurs. La série C1 a su en convaincre plus d’un. Rien que visuellement, le téléviseur a fait forte impression avec ses lignes épurées, ses fines bordures ainsi que son pied métallique solide sur toute la longueur du téléviseur. Son véritable atout repose sur sa dalle OLED, qui affiche des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs vives et une excellente luminosité. D’ailleurs sur ce dernier point, la luminosité a été améliorée par rapport au modèle précédent.

C’est surtout grâce à son processeur Alpha 9 Gen 4 AI 4K, que la série C1 arrive à se démarquer des autres. Cette puce améliorera nettement la mise à l’échelle des contenus HD, ainsi que les ajustements au niveau du son. Autrement, on pourra bénéficier de plusieurs compatibilités vidéo (Dolby Vision IQ, HDR10), ainsi que du Dolby Atmos pour un audio bien vaste.

Quels sont ses autres atouts ?

En plus de pouvoir regarder vos films et séries préférées sur votre TV, il est aussi idéal pour jouer aux jeux vidéo. La télé se dote d’une connectique HDMI 2.1, laquelle autorise la [email protected] IPS ainsi que le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, utile pour combattre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. On pourra également profiter d’un temps de réponse d’1 ms seulement, et des certifications G-Sync et AMD FreeSync. L’écran est aussi rafraîchi à 100 Hz, ce qui assurera une belle fluidité d’image. Le parfait combo, vous serez donc paré pour jouer dans les meilleures conditions.

Enfin, le TV tourne sous webOS 6.0. L’interface maison de LG devient plus épurée, et plus fluide. Elle reste très agréable à utiliser et intuitive. La C1 est aussi compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit, pour profiter du contrôle vocal. Il est également possible de diffuser du contenu depuis votre smartphone, en passant par Miracast ou AirPlay 2.

