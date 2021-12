Nombreux sont ceux et celles qui aimeraient savoir si leur email a bien été lu par leur destinataire. Or, dans Gmail, ce n’est toujours pas possible pour la majorité des utilisateurs, sauf si vous utilisez une version payante ou des extensions gratuites.

Vous avez envoyé un email de la plus haute importance à une personne de votre entourage ou un contact professionnel et vous souhaitez vous assurer qu’il ou elle l’a bien reçu et ouvert ? Il va falloir prendre votre mal en patience. Gmail ne le propose pas pour la très grande majorité des utilisateurs et utilisatrices.

« Cette fonctionnalité n’est disponible que si vous utilisez un compte Gmail géré par une entreprise ou un établissement scolaire et configuré par un administrateur. Si vous utilisez un compte gmail.com, les confirmations de lecture ne fonctionneront pas », peut-on lire noir sur blanc sur le site officiel de Gmail.

Il existe en effet une solution de messagerie professionnelle proposée par Google, appelée GSuite, qui sert surtout aux entreprises, car elles peuvent y configurer certains éléments, et leur donne accès à un suffixe différent de « @gmail.com ».

Comment mettre un accusé réception sur Gmail

Si vous avez une simple adresse en « @gmail.com », il faudra donc vous passer de cette solution officielle.

Il existe en revanche plusieurs extensions qui permettent de pallier cette absence, mais notez que si vous les utilisez, vous leur donnez accès à de nombreuses informations sur vous (nom, adresse, adresse email, âge, etc) et votre activité (où vous cliquez, comment vous bougez votre souris, etc).

Si vous êtes prêts à faire ces concessions (après tout, Gmail est déjà loin d’être la messagerie qui protège le mieux vos conversations), vous pouvez tester MailTracker ou Unlimited Email Tracker (Snov.io) et voir laquelle vous sied le plus. Nous avons testé les deux, qui fonctionnent plutôt efficacement : la première extension est plus succincte, tandis que la deuxième donne quelques informations supplémentaires, comme le nombre de clics sur les liens à l’intérieur du mail.

Avec GSuite. // Source : Capture d’écran

Comment activer l’accusé réception officiel sur Gmail, pour les professionnels

Il existe bien une manière officielle de personnaliser votre Gmail pour activer l’accusé réception, mais ce n’est possible que sur la version payante de l’éditeur, et si votre administrateur l’a activée :

Ouvrez un nouvel email avec « Nouveau message », comme d’habitude ;

Avant de cliquer sur « envoyer », cliquez, en bas à droite, sur « autres options » ;

Activez ici « Demander une confirmation de lecture » ;

Envoyez votre email.

Notez toutefois que cet accusé réception est parfois soumis au consentement du destinataire : il pourra lui être demandé de confirmer qu’il a bien lu votre email, et pourra soit le confirmer, soit repousser en cliquant sur « Pas maintenant ».