Rarement soldé, l’HomePod mini devient moins cher grâce à ce code promo

[Deal du jour] Le HomePod quitte le catalogue d’Apple et laisse sa place à une version mini. Cette petite enceinte propose les fondamentaux de son aîné avec des améliorations et un prix plus abordable. À l’occasion des soldes, elle profite d’une baisse de prix plutôt intéressante.

En concevant une version miniaturisée de son HomePod, Apple rend son enceinte connectée plus accessible et plus fonctionnelle. Surprenante de par son petit gabarit, elle conserve une bonne puissance sonore. Peu encombrant, ce HomePod Mini sera trouver sa place, surtout lorsque ce dernier est associé à un appareil sous iOS. Proposée à un prix attractif, cette mini enceinte voit son prix baisser durant les soldes.

Au prix de 99,99 euros à son lancement, l’Apple HomePod mini est désormais disponible à 84,99 euros sur Rakuten, en utilisant le code promo « RAKUTEN15 » valable ce mercredi 2 février 2022 seulement. En adhérant gratuitement au Club R, vous pourrez bénéficier de 5 euros offerts sur votre prochaine commande.

La surface tactile du HomePod mini. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce que le HomePod Mini ?

Pour cette enceinte connectée, la firme californienne revoit sa copie et propose un design différent, par rapport au modèle classique. Le HomePod Mini opte pour une forme plus arrondie et un gabarit qui justifie son nom et son positionnement de prix. Avec un peu plus de 8 cm de haut et un poids de 345 grammes, l’enceinte se fondra donc parfaitement dans n’importe quel environnement, et cela, sans être trop encombrante. Pour vous donner une idée, son format compact est comparable à l’enceinte Echo Dot d’Amazon.

Néanmoins, on retrouvera le même tissu mesh nid d’abeille que le HomePod premier du nom. Cette version mini a fière allure et se targue d’être faite à partir de plastique recyclé. Aplati en haut, le HomePod mini est doté d’un petit cadran LED faisant apparaître la surface tactile des commandes, et un retour visuel quand on utilise Siri. Quant à son coloris, si l’enceinte a pris des couleurs récemment (bleu, jaune et orange), ici il s’agit de la version en blanc.

Est-il aussi efficace que son prédécesseur ?

Comparé à son grand frère, le HomePod mini n’offrira pas les mêmes performances. Sa petite taille implique une réduction de l’équipement audio. Pourtant, avec ce format « riquiqui », le HomePod mini un son bluffant. Il offre une puissante qualité sonore, qui se diffusera parfaitement à 360° autour de l’enceinte, sans saturation ni distorsion. La présence de la puce S5 développée par Apple permet d’obtenir un son clair dans les voix et la musique, ce qui n’est pas forcément le cas de beaucoup d’enceintes connectées sur le marché. L’HomePod Mini est doté de trois micros pour recueillir chaque commande vocale, tandis qu’un quatrième se chargera d’isoler le son émis par le HomePod pour bien entendre votre voix. Vous pourrez aussi profiter d’un son stéréo pour l’acquisition d’une paire de HomePod mini.

Qu’en dire de plus ?

La configuration de cette mini enceinte est assez simple. Il vous suffit de brancher l’enceinte et d’approcher votre appareil Apple, pour que cette dernière le reconnaisse. Il est tout de même important de savoir que seuls les appareils Apple Ultérieur à la génération de l’iPhone 6S ou supérieure pourront être utilisés comme tel avec l’enceinte. Pour finir, le HomePod mini est capable de centraliser aussi la gestion de vos objets connectés à la maison via HomeKit, surtout si vous n’avez pas votre iPhone à proximité.

