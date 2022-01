Avec le temps, nos écouteurs se recouvrent de cérumen, ce qui peut parfois atténuer leur qualité sonore. Il est conseillé de les laver régulièrement pour prolonger leur durée de vie.

Ne le prenez pas mal, mais vos oreilles sont sales. Même avec une hygiène parfaite, elles risquent au fur et à mesure de vos heures d’écoute de salir vos écouteurs. La cire d’oreille, aussi appelée cérumen, n’est pas dangereuse, mais peut vous poser quelques problèmes. Voici quelques conseils de la rédaction de Numerama pour bien entretenir ses écouteurs.

Nettoyer ses écouteurs peut améliorer le son

Un bon entretien de ses écouteurs n’est pas qu’une question de propreté. Que vous possédiez des AirPods, des Galaxy Buds ou des écouteurs d’une autre marque, vous pourriez être confrontés à des problèmes sonores à cause d’un mauvais nettoyage. En effet, si le cérumen rentre dans les petites grilles par lesquelles passe le son, ces dernières peuvent se boucher. Ce blocage ne se verra peut-être pas visuellement, mais le son pourrait être obstrué, et donc diminué ou déformé.

Chiffon et cotons tiges, la méthode douce

Pour nettoyer ses écouteurs, le plus simple est d’utiliser un chiffon doux, comme celui-ci par exemple. On peut l’humidifier un peu si on le souhaite, mais jamais trop (🚨). Un chiffon trop mouillé pourrait tuer vos écouteurs qui ne sont pas de grands amateurs des liquides. Pour améliorer la qualité du lavage, on peut aussi avoir recours à un peu d’alcool isopropylique et frotter fort sur les surfaces extérieures des écouteurs.

Vous devez impérativement éviter les grilles qui, elles, n’apprécieront pas la substance. La même chose peut être faite avec le boîtier de recharge de vos écouteurs sans-fil, mais, c’est une nouvelle fois important (🚨), ne remettez pas vos écouteurs dans leur boîte tant que le tout n’est pas sec.

Un coton-tige peut vous aider à nettoyer des écouteurs. // Source : NL – Numerama

Pour nettoyer les grilles, vous pouvez utiliser une petite brosse ou des cotons-tiges secs. Tentez d’éliminer les saletés de cette manière et profitez-en pour frotter les endroits que votre chiffon avait du mal à atteindre. Après quelques minutes d’application, vos écouteurs devraient être propres.

Dans le cas d’écouteurs intra-auriculaires, il est possible de retirer les embouts et de les laver à l’eau. Laissez-les sécher avant de les remettre.

La pâte à fixe, la méthode experte

Dans le cas où vous rencontreriez déjà des problèmes sonores, il est peu probable que nos précédents conseils suffisent à ressusciter vos écouteurs. Les saletés se cachent probablement de l’autre côté des grilles, ce qui veut dire qu’elles sont inaccessibles. Heureusement, il existe quelques astuces.

La plus efficace est sans le moindre doute la pâte à fixe, mais faîtes bien attention avant d’y avoir recours. En effet, si votre pâte à fixe est trop chaude, elle pourrait fondre au contact des grilles et être encore plus dure à retirer. La laisser quelques minutes au réfrigérateur peut être une bonne idée.

La pâte à fixe prend la forme de la grille qu’elle nettoie. // Source : NL – Numerama

Ensuite, récupérez un petit bout de pâte à fixe et appuyez très fort sur une des grilles de vos écouteurs. Normalement, la pâte devrait prendre la forme de la grille. Tirez ensuite très fort (en mode épilation) et répétez l’opération plusieurs fois. Si tout se passe bien, le cérumen coincé ne l’est plus. Si vous n’avez plus de pâte à fixe, il existe une méthode alternative qui, admettons-le, ne donne pas très envie. Vous pouvez en effet mettre le bout de vos écouteurs dans votre bouche et inspirer très fort, en recrachant vite derrière. La cire n’est pas dangereuse, mais n’a pas bon goût.

Pour aller plus loin Votre clavier d’ordinateur est plein de bactéries : voici comment le nettoyer

En effectuant un nettoyage de vos écouteurs une fois par mois (ou lorsqu’ils tombent par exemple), vous devriez les aider à vivre plus longtemps. Ils seront aussi plus plaisants à utiliser.

Cet article contient un lien affilié : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.