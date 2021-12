LG 65A1 : voici une grande télé OLED pour moins de 1 200 euros

[Le Deal du Jour] Avec sa gamme A1, LG a conçu des TV OLED, qui assurent une excellente qualité d’image pour les budgets plus restreints. Le modèle OLED65A1, de 65 pouces donc, est par exemple disponible à 1 199 euros au lieu de 1 499 euros sur Rue du commerce.

Qui a dit qu’il fallait débourser une fortune pour pouvoir profiter de l’excellente qualité d’image permise par l’OLED sur un grand téléviseur ? Même si les prix pratiqués par la LG restent tout de même assez conséquents pour certaines diagonales, la gamme A1 propose par exemple un modèle OLED de 65 pouces plus abordable que d’autres références du marché. Malgré quelques concessions à faire, la fiche technique du LG OLED65A1 est plus qu’intéressante pour ce prix, qui bénéficie de 300 euros de réduction aujourd’hui.

D’abord affiché à 1 499 euros, le téléviseur LG OLED65A1 est désormais disponible à 1 199 euros sur Rue du commerce.

Le LG TV OLED65A1 de face

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques de ce TV LG OLED65A1 ?

Sans surprise vu son appellation, le téléviseur LG OLED65A1 dispose d’une diagonale de 65 pouces, une taille idéale et vraiment confortable pour les sessions cinéma à la maison. Ce TV 4K HDR profite de l’OLED et de ses noirs infinis, ses contrastes détaillés et ses couleurs riches, tout en proposant des compatibilités avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le HDR10 (mais pas HDR10+) et Dolby Vision. Concernant la qualité audio, on aura droit à une émulation Dolby Atmos pour un son riche et vaste, qui se diffusera dans toute la pièce.

Ce modèle étant plus abordable que les autres récentes gammes lancées par LG, il embarquera le processeur Alpha 7 de 4e génération, qui s’occupera de l’optimisation du traitement des images. S’il est légèrement moins performant que l’Alpha 9, qui équipe les séries plus onéreuses du constructeur comme les C1, on pourra quand même avoir un rendu détaillé et de bons ajustements au niveau des images et du son. Et pour couronner le tout, une intelligence artificielle sera là pour adapter la qualité d’image et du son en fonction du contenu visionné.

Est-elle adaptée pour du gaming ?

On le sait, désormais : les téléviseurs qui ne sont pas munis de ports HDMI 2.1, qui autorisent la 4K@120Hz, ne sont pas les premiers choix quand on souhaite jouer sur les consoles next-gen, comme la PS5 et la Xbox Series X. C’est malheureusement le cas du TV LG OLED65A1, qui ne comporte que du HDMI 2.0. Mais que les joueurs et joueuses se rassurent (un peu) : cette télé intègre un optimiseur de jeu, qui s’occupe d’ajuster les paramètres d’images et d’optimiser les graphismes pour chaque type de jeu. Vous aurez aussi droit à la fonction ALLM (soit Auto Low Latency Mode) qui réduira la latence.

Qu’en dire de plus ?

Côté système d’exploitation, ce modèle tournera sous webOS 6.0, toujours aussi intuitif. Une foule d’applications phares seront naturellement disponibles, comme les plateformes de streaming les plus connues. La TV sera aussi compatible avec Google Assistant, Alexa et Home Kit pour vos requêtes vocales, ainsi qu’avec AirPlay 2 et Miracast pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Enfin, la télécommande Magic Remote sera, elle aussi, de la partie, toujours munie de son pointeur à l’écran bien pratique pour naviguer dans les menus.

