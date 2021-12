Votre Pixel 6 peine à se connecter au réseau ? Essayez cette solution simple

Certains Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont touchés par un bug qui coupe momentanément l’accès au réseau mobile. Heureusement, il existe une solution qui atténue le problème.

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro rencontrent encore quelques petits soucis de jeunesse. Les nouveaux téléphones de Google faisaient déjà face à des soucis du côté des capteurs d’empreintes et de la vitesse de recharge. Or depuis quelque temps, c’est la connexion au réseau mobile qui parait défaillir pour pas mal d’utilisateurs et d’utilisatrices.

Depuis le début du mois de décembre 2021, les témoignages pullulent sur Reddit et sur les forums officiels de Google. L’histoire est toujours la même : sans raison aucune, la connectivité 4G/5G des téléphones se coupe et il faut redémarrer le mobile, ou attendre sagement, avant de retrouver l’accès à l’Internet mobile. Selon certains témoignages, ce bug se manifesterait plusieurs fois par jour. La défaillance a pris suffisamment d’ampleur pour que, le 17 décembre 2021, un représentant de chez Google admet qu’il y a un sujet ici et précise que l’entreprise « enquête activement sur les problèmes de connectivité signalés sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. »

Comment corriger le problème de connectivité des Pixel 6 ?

Sur Reddit, un internaute dit avoir trouvé la solution au problème. En basculant simplement vers une nouvelle version des Carrier Services (l’application de gestion du réseau mobile sur Android), les déconnexions intempestives semblent disparaître dans la plupart des cas.

SI vous voulez tester cette solution pour voir si elle met fin à vos maux, rien de compliqué :

Rejoignez le programme bêta des Carrier Services par ici ;

Attendez quelques minutes ;

Rendez-vous sur la fiche de l’application puis installez la mise à jour proposée ;

Après l’installation et un redémarrage, les soucis de réseaux devraient avoir disparu ;

La marche à suivre pour installer la version beta de Carrier Services // Source : Capture Numerama

Si vous ne souhaitez pas vous inscrire au programme bêta, l’application est aussi disponible sur APK Mirror pour une installation à la main. Une bonne partie des internautes sur Reddit ont confirmé l’efficacité de cette solution, mais pour certaines personnes, cette astuce n’a pas réglé le problème, ou seulement en partie.

D’autres indiquent avoir réglé le problème en enlevant la SIM de leur mobile puis en effaçant les données de l’application « Boite à outils SIM » (dans Paramètres, puis Applications) avant de réinsérer leur carte.

Si aucune de ces solutions ne fonctionne, vous pouvez toujours tenter de contacter Google ou d’attendre la sortie d’une mise à jour logicielle.