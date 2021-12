Google prépare le lancement d’une application qui permettra de jouer à des jeux Android sur PC. Windows 10 et Windows 11 seront éligibles.

C’est l’une des fonctionnalités les plus remarquables de Windows 11 et Google semble de toute évidence y voir un grand potentiel, puisque le géant du net vient d’annoncer la couleur : à partir de 2022, il sera possible de lancer sur Windows des jeux vidéo provenant de l’écosystème Android. On pourra même commencer une partie sur son smartphone et la poursuivre ensuite sur son PC.

La nouvelle de ce rapprochement entre Android et Windows a été annoncée en parallèle des Game Awards 2021, qui a été le théâtre de plusieurs annonces en matière de jeu vidéo (avec, entre autres, un nouveau jeu sur Star Wars, une suite à Alan Wake, un aperçu de Senua’s Saga: Hellblade II, des nouvelles de Telltale Games, et encore et toujours du Elden Ring).

On ne serait pas forcément contre de profiter de Monument Valley sur PC. // Source : Monument Valley

« À partir de 2022, les joueurs pourront découvrir leurs jeux Google Play préférés sur davantage d’appareils : en passant de manière transparente d’un téléphone, d’une tablette, d’un Chromebook et bientôt d’un PC Windows », a confié Greg Hartrell, directeur produit des jeux sur Android et Google Play chez Google, à The Verge, le 9 décembre.

Du côté de Microsoft, on sait qu’il a été fait en sorte que Windows 11 puisse faire tourner des applications Android. Cela dit, cette faculté n’est pas encore disponible dans l’OS. Elle doit être proposée en 2022, à une date encore indéterminée. Tout un travail d’émulation des applications devrait avoir lieu dans les coulisses, de manière invisible pour le public. Pour Microsoft, ce sera une façon d’étoffer son magasin d’applications.

Les jeux Android ne seront pas streamés vers le PC

Cela étant, la solution sur laquelle planche Google semble ne pas reposer sur le même socle technique que ce que prévoit Microsoft avec son nouveau système d’exploitation. À nos confrères, Greg Hartrell a mentionné une application native développée par Google, adaptée pour Windows, qui « ne reposera sur aucune intégration spéciale avec Windows 11. »

Il y a des jeux fascinants sur Android. // Source : The Battle Cats

Cette application ne sera pas réservée qu’à Windows 11. Elle doit aussi être lancée sur Windows 10, ce qui suggère que Google suit une autre approche. Ce faisant, Google s’assure de toucher un très large public : Windows 11 est encore trop peu répandu à l’échelle du globe (l’OS est sorti le 5 octobre 2021), tandis que Windows 10 occupe 80 % des ordinateurs grand public.

On sait également que la solution retenue n’impliquera pas de « cloud gaming ». En clair, il n’est pas question de faire tourner les jeux vidéo à distance, sur les serveurs de Google, pour ensuite diffuser le résultat en streaming sur l’écran de PC du joueur ou de la joueuse. Les titres seront donc exécutés localement, ce qui suggère qu’il ne devrait pas y avoir besoin d’avoir une connexion à Internet active pour en profiter.