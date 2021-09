Windows 11 va sortir fin 2021, mais toutes les fonctionnalités ne seront pas au rendez-vous. La disponibilité des apps Android sur la plateforme devra attendre une future mise à jour qui devrait arriver début 2022, au mieux.

Annoncé au début de l’été 2021, Windows 11 devrait arriver le 5 octobre prochain avec un tout nouveau look et pléthore de nouvelles fonctionnalités. Malheureusement, l’une des plus attendues ne sera pas disponible au lancement. Dans un billet daté du 31 aout 2021, la firme explique que la possibilité de faire tourner des apps Android sur Windows sera réservée aux versions bêta du système « durant les prochains mois ».

Annoncée en grande pompe lors de l’officialisation de Windows 11, la présence des applications Android sur PC doit permettre de rendre le magasin d’application Microsoft plus attractif. Si vous ne trouvez pas l’application que vous voulez en format natif pour Windows, il y a de fortes chances qu’elle soit disponible sous la forme d’une application mobile. Une app comme TikTok pourrait s’exécuter sans peine sur un PC grâce à une couche d’émulation invisible gérée par Windows.

Réservé aux membres Windows Insider au début

Malheureusement, la mise en place de cette nouvelle fonctionnalité s’avère plus compliquée que prévu. Le responsable marketing de Microsoft a annoncé que l’entreprise allait continuer son travail avec Amazon et Intel pour fignoler le fonctionnement de l’outil. Le premier s’occupe d’héberger les applications sur son Store tandis que le deuxième travaille à les rendre compatibles avec l’architecture des processeurs PC.

Les utilisateurs et utilisatrices inscrites au programme Windows Insider auront accès en premier à cette fonctionnalité, mais pour le grand public il faudra probablement attendre début 2022 au mieux (si votre PC est éligible à la mise à jour pour Windows 11). Les autres changements comme l’évolution du design ou les améliorations sur la gestion des fenêtres seront eux bien présents dès la sortie de l’OS.

Un défi technique

Émuler un système mobile sur un environnement de PC est une véritable gageure technique, même Apple sur ses Mac M1 limite l’expérience. L’arrivée des apps Android sur Windows 11 était cependant l’une des nouveautés majeures du système, on peut regretter qu’elle n’arrive pas dès la sortie de l’OS. Surtout quand Microsoft positionne justement ce Windows comme le centre névralgique de votre vie numérique, capable de vous offrir toutes les expériences possibles grâce à une très grande polyvalence technologique.

Réussir à marier le monde du PC et le monde mobile sur une seule machine est intéressant, tant certaines applications mobiles offrent des outils plus puissants et mieux pensés que leurs équivalents sur ordinateur (Instagram est par exemple plus limité sur PC que sur mobile). En retardant l’arrivée des apps Android sur sa plateforme, Windows 11 perd l’une de ses meilleures armes pour faire une bonne première impression.

