Twitter va perdre sa tête. Jack Dorsey, le fondateur et patron historique du site, a rendu son tablier ce 29 novembre 2021. Le responsable évoque un timing idéal avec la nomination de personnes de confiance et l’envie de voir Twitter évoluer au-delà de sa propre vision.

Jack Dorsey, le PDG de Twitter, va quitter son poste. Dans un tweet publié le 29 novembre 2021, le fondateur du site de microblogging a annoncé qu’il quitterait son poste le jour même.

not sure anyone has heard but, I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

Dans le mail envoyé à ses équipes et partagé sur Twitter, le responsable évoque l’importance pour une entreprise de « se détacher des personnes qui l’ont fondé », allant même jusqu’à dire que l’obsession de la Silicon Valley de toujours garder le fondateur d’une l’entreprise à sa tête est « très contraignant[e] et représente un point de défaillance unique ». « Je pense qu’il est essentiel qu’une entreprise puisse se suffire à elle-même, sans avoir à suivre l’influence ou la direction de son fondateur », ajoute Jack Dorsey.

Les 3 raisons pour lesquelles Jack Dorsey quitte Twitter

Le responsable restera aux comités de direction de Twitter jusqu’en mai prochain pour « aider à la transition », mais quittera ensuite la tête de l’entreprise. Jack Dorsey évoque trois raisons qui l’ont poussé à prendre cette décision à ce moment-là.

La première est la nomination d’un PDG de remplacement qui a « toute la confiance » de Jack Dorsey. Ce sera Parag Agrawal, un ancien ingénieur de Twitter devenu n° 2 de l’entreprise, qui prendra la succession. « C’était mon choix depuis longtemps en raison de la manière dont il comprend l’entreprise et ses besoins », explique Dorsey.

La deuxième concerne la nomination de Bret Taylor à la tête du comité exécutif. L’homme, qui auparavant avait co-créé Google Maps, y siège déjà depuis 2016 et « comprend l’entrepreneuriat, la prise de risque, le fonctionnement d’une entreprise de cette taille, la technologie et les produits. Et c’est un ingénieur », explique le fondateur et désormais ex-PDG de Twitter.

Enfin, la troisième raison invoquée par Dorsey est la confiance qu’il a dans les équipes de Twitter. « Chacun d’entre vous a le potentiel de changer l’avenir de cette entreprise pour le mieux », déclare même Jack Dorsey.

Pour faire taire d’éventuels bruits de couloir, le fondateur de Twitter explique que « ceci était [sa] décision et [qu’il] l’assume ». « Il y a peu de fondateurs qui choisissent le bien de leur entreprise à leur propre égo », conclut le responsable dans son mail.

Ce n’est pas la première fois que Jack Dorsey s’éloigne de Twitter. Entre 2008 et 2015, le fondateur n’avait plus de rôle au sein de l’entreprise, avant de revenir comme CEO. À noter que l’entrepreneur ne quitte pas totalement la tech, puisqu’il reste à la tête de Square, une société de paiement mobile. Les rumeurs entourant son départ ont tout de même fait réagir la bourse avec une action Twitter qui s’est envolée quelques heures avant l’officialisation de l’affaire.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo