Jack Dorsey a annoncé son départ définitif de Twitter. Son remplaçant est Parag Agrawal, l'ancien CTO du réseau social.

La nouvelle est tombée ce 29 novembre : Jack Dorsey, le co-fondateur et CEO de Twitter depuis les débuts de l’entreprise, a définitivement quitté ses fonctions. Dans un mail sobrement intitulé « fly » (voler, ndlr) et partagé sur Twitter, l’ancien CEO a fait ses adieux à l’entreprise. Et a désigné pour lui succéder Parag Agrawal. Celui qui était jusqu’à présent le chief technology officer du réseau social va désormais en prendre les rênes. Mais qui est-il ?

Deep gratitude for @jack and our entire team, and so much excitement for the future. Here’s the note I sent to the company. Thank you all for your trust and support 💙 https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1 — Parag Agrawal (@paraga) November 29, 2021

Qui est Parag Agrawal ?

Parag Agrawal a pris son poste de CEO aujourd’hui. « Je suis honoré et touché », a-t-il déclaré dans un message sur Twitter après l’annonce du départ de Jack Dorsey. « J’ai rejoint cette entreprise il y a plus de 10 ans, lorsqu’il y avait moins de 1 000 employés. J’ai été à votre place. J’ai vu les hauts et les bas, les challenges et les obstacles, les victoires et les erreurs ».

Auparavant chercheur chez Yahoo, Microsoft et chez l’opérateur américain AT&T, Parag Agrawal a commencé comme ingénieur chez Twitter en octobre 2011, selon sa page LinkedIn. Il est ensuite devenu CTO de l’entreprise en 2017, en remplacement de Adam Massinger. Il était également en charge depuis 2019 du projet « Bluesky », une initiative pour lutter contre le partage de fausses informations sur la plateforme. Mais il est semble-t-il encore largement méconnu des équipes du réseau social, et a d’ores et déjà annoncé qu’il participerait à une séance de questions-réponses avec les employés de Twitter.

Selon Jack Dorsey, Parag Agrawal aurait également été soumis à un long processus de sélection, même s’il était son candidat favori. « Parag était derrière chaque décisions que nous avons prises pour continuer à faire tourner Twitter. Il est curieux, rationnel, créatif, exigeant, et humble. J’ai complètement foi en lui », a écrit l’ancien CEO dans son mail de départ.

Dans son message aux équipes, Parag Agrawal a rapidement esquissé ses premiers objectifs en tant que nouveau CEO, qui ne changent pas radicalement de ceux précédemment annoncés. « Il n’y a rien dont nous ne sommes pas capables. Nous avons récemment changé notre stratégie pour atteindre des objectifs ambitieux. Je pense que cette stratégie est la bonne. Notre challenge le plus important maintenant est de réussir à travailler et à produire les résultats que nous voulons — c’est comme ça que nous ferons un meilleur Twitter pour nos utilisateurs, pour les actionnaires, et pour vous ».

