20 novembre 2021

Le lancement de la Black Friday Week a permis de trouver plusieurs références de casques et écouteurs haut de gamme à vile prix. Tant mieux pour nous !

En plus de notre sélection complète et fréquemment mise à jour de bons plans liés au Black Friday, nous vous proposons cette sélection plus restreinte dédiée aux casques et aux écouteurs que l’on trouve à bas prix en ce moment. Ces produits haut de gamme méritent votre attention pendant la période du Black Friday : d’aucun diraient qu’ils sont vendus au prix juste.

Apple AirPods Max — 479 € au lieu de 629 €

Les AirPods Max sont un excellent casque à réduction de bruit active. Si vous avez un iPhone, c’est aussi le casque le plus malin avec ses nombreuses fonctions liées à l’écosystème Apple, Siri en tête. Mais les AirPods Max sont aussi trop chers d’habitude : à 479 €, c’est pile le juste prix pour ce casque ultra-premium, à la limite d’un modèle Hi-Fi.

Sony WF-1000XM4 — 249 € au lieu de 280 €

Les Sony WF-1000XM4 sont les derniers écouteurs intra du constructeur japonais. Ils possèdent plusieurs embouts isolants et une bonne réduction de bruit permettant de profiter de sa musique en toute sérénité. Leur autonomie est aussi plutôt bonne : comptez 8h de musique dans les oreilles et 16 de plus grâce au boîtier de charge. Ils sont vendus en ce moment à 249 €.

Casque Bose Headphones 700 — 239 € au lieu de 399 €

Le Headphones 700 est l’évolution naturelle du casque QC35 chez Bose. Le constructeur a préféré changer de gamme plutôt que proposer une nouvelle version de son casque iconique. En résulte un modèle plus élégant et plus léger, avec un microphone de meilleure qualité. La signature sonore, assez plate, était pour nous son seul défaut. À 239 € au lieu de 399, c’est clairement une bonne affaire, possédant une excellente réduction de bruit active.

Casque Bose QC35 2 — 165 € au lieu de 179 €

Le casque Bose QC35 est l’une des références en matière de réduction de bruit active. Il permet de s’isoler dans une petite bulle de silence, le tout sur de longues périodes grâce à son arceau bien rembourré et ses oreillettes épaisses. Côté son, Bose a une signature particulière, légèrement métallique, qui a ses adeptes et ses détracteurs. À 165 € dans cette version 2, c’est en tout cas un excellent produit à un très bon prix.

Jabra Elite 75t — 89 € au lieu de 149 €

Si vous avez un smartphone Android et que vous cherchez des écouteurs sans fil à petit budget, les Jabra Elite 75t sont un excellent choix. Vendus moins de 100 €, ils vous permettront de bénéficier d’un son honnête et de 24 heures d’autonomie grâce à la boîte de recharge.

Casque Sony 1000XM3 — 199 € au lieu de 279 €

Oui, le Sony 1000XM4 est sorti. Mais est-ce qu’un très bon casque devient un moins bon casque parce qu’une nouvelle génération sort ? Pas du tout ! Et ce 1000XM3 à réduction de bruit active est encore en 2021 l’une des recommandations les plus faciles à faire sur le secteur, surclassant ou jouant dans la même cour que les Bose ou Sennheiser.

