Le nouvel OS de Microsoft va peut-être vous être proposé plus tôt que prévu. Le déploiement via Windows Update de Windows 11 prend un peu d'avance, suite aux retours positifs sur la première vague d'installations.

Windows 11 va arriver sur les machines éligibles plus rapidement que prévu. John Cable, un ingénieur de chez Microsoft en charge de Windows, a indiqué dans un article de The Verge du 16 novembre, que le déploiement du nouvel OS va prendre un peu d’avance.

Originellement pensée pour arriver à partir de début 2022 sur les ordinateurs compatibles, la mise à jour de Windows 11 va être proposée via Windows Update avec quelques semaines d’avance.

Windows 11 prend un peu d’avance

« Compte tenu de l’expérience positive du déploiement de la mise à jour et des commentaires des utilisateurs que nous avons reçus jusqu’à présent, nous accélérons le rythme du déploiement et nous rendons maintenant la mise à niveau Windows 11 plus largement disponible pour les appareils Windows 10 admissibles », a expliqué le responsable à The Verge.

Cela ne veut pas dire nécessairement que votre ordinateur, s’il est compatible, va télécharger et installer Windows 11 dès aujourd’hui. Cela signifie seulement que Microsoft ouvre les portes un peu plus largement et que vous avez plus de chance de recevoir la mise à jour dans les prochaines semaines. Microsoft ne met pas fin à sa tactique de déploiement par vague, l’entreprise prend juste de l’avance en raison des premiers retours plutôt positifs.

Windows 11 est disponible depuis le 5 octobre 2021, mais seuls les nouvelles machines vendues dans le commerce et les internautes ayant installé le système à la main ont pu y gouter pour le moment. Le processus de mise à jour des anciennes machines sous Windows 10 est censé arriver dans un second temps. Le changement de planning signifie simplement que votre PC est susceptible d’installer la mise à jour automatiquement plus tôt que prévu. Si c’est le cas et que Windows 11 ne vous plait pas d’ailleurs, vous avez toujours 10 jours pour revenir en arrière.

Windows 10 ralentit son rythme

Microsoft va également ralentir le rythme des mises à jour Windows 10 à partir d’aujourd’hui. L’OS ne recevra plus qu’une seule mise à jour majeure par an, jusqu’à la fin du support en 2025. La mise à jour 21H2 va arriver dans les prochains jours sur tous les ordinateurs Windows 10 et la prochaine mise à jour aura lieu « dans la seconde moitié de 2022 », a expliqué John Cable.

Ce changement de rythme, par rapport aux deux mises à jour majeures qui étaient proposées jusqu’à présent, vise surtout les entreprises pour qui il est plus difficile de gérer un cycle de mise à jour tous les 6 mois. Peu de nouvelles fonctionnalités devraient arriver dans les futures mises à jour de Windows 10. Le système est désormais en phase de maintenance étendue, ce qui signifie que les prochaines mises à jour serviront surtout à corriger les bugs et maintenir la sécurité du système.

