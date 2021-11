Romain Ribout - 12 novembre 2021 Apple iPhone

[Le Deal du Jour] L'iPhone 12 mini a été un véritable succès. La firme de Cupertino a donc récemment dévoilé un successeur à ce smartphone ultra compact. L'iPhone 12 mini reste toutefois très intéressant, surtout qu'il coûte aujourd'hui 599 euros au lieu de 809 euros à son lancement.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Les smartphones compacts sont encore assez rares sur le marché, mais Apple se démarque de la concurrence Android en affichant plusieurs références à petites dimensions dans son catalogue. La marque à la Pomme a commencé à tâter le terrain avec l’iPhone SE 2020, mais si vous voulez profiter d’une expérience premium à prix réduit, c’est aujourd’hui vers l’iPhone 12 mini qu’il faut se diriger.

Lancée à 809 euros l’année dernière, la version 64 Go du petit téléphone d’Apple est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 599 euros sur Cdiscount.

Pour mieux comprendre l’offre

L’iPhone 12 mini est-il fait pour moi ?

Un smartphone aussi compact que l’iPhone 12 mini n’est pas adapté à tout le monde. Sa diagonale de 5,4 pouces ne conviendra, en effet, pas forcément à celles et ceux qui passent leur temps à bingewatcher leurs séries préférées sur leur smartphone, par exemple. En revanche, c’est un format idéal si vous avez de petites mains : votre pouce atteindra tous les recoins sans problème. Vous l’apprécierez aussi si vous souhaitez pouvoir le ranger dans une petite poche de pantalon. De plus, il est très léger avec un poids de 133 grammes sur la balance, alors que la majorité des smartphones du moment affichent entre 150 et plus de 200 grammes.

Ce form factor si agréable induit cependant de faire quelques concessions au niveau de l’autonomie, car il y a forcément moins de place pour insérer une grosse batterie. L’iPhone 12 mini pourra tenir la journée s’il est rechargé à 100 % dès le matin, mais pas plus.

L’iPhone 12 mini est-il vraiment premium ?

Oui, car il partage exactement la même fiche technique que l’iPhone 12 classique. Son écran est lui aussi OLED avec une définition Full HD+, sans oublier la protection Ceramic Shield. La puissante puce Apple A14 compatible 5G est évidemment de la partie pour assurer d’excellentes performances. De même pour la photo, on retrouve le très bon double capteur 12 mégapixels, avec objectif grand-angle et ultra grand-angle, qui capture de beaux clichés, de jour comme de nuit. Il ne faut pas non plus oublier la compatibilité avec la charge sans fil MagSafe, très pratique au quotidien.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo