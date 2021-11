[Le Deal du Jour] Avec cette nouvelle promo sur son offre « la boîte Sosh », c'est l'opérateur low-cost d'Orange qui propose la fibre la moins chère. En temps normal à 19,99€, elle se retrouve à 14,99€ mensuels la première année.

So vous êtes déjà « passé chez Sosh », vous savez déjà que l’opérateur est un champion du bon plan côté forfaits mobiles. Mais saviez-vous qu’il l’est également en ce qui concerne les abonnements Fibre et ADSL ? C’est d’ailleurs encore plus le cas en ce moment puisque Sosh propose sa « Boite Sosh » pour 5 euros mensuels de moins que le prix habituel ? Cela fait de lui l’opérateur proposant la fibre la moins chère du marché, rien que ça !

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’ai-je droit grâce à cette offre ?

Pour commencer, la boite Sosh offre une ligne fibre (ou ADSL) pouvant aller jusqu’à 300 Mbit/s en téléchargement et en envoi, que ce soit en mode câblé ou en Wi-Fi. C’est certes un débit qui n’atteint pas les sommets de la technologie Fibre mais c’est pourtant largement suffisant pour pouvoir regarder ses films et séries en streaming via les plateformes de VOD (Netflix ; Prime Vidéo, Disney+, etc.) dans la meilleure qualité possible. On peut penser à d’autres usages comme l’utilisation d’objets connectés à domicile ou le Cloud Gaming qui prend de plus en plus de place dans nos usages quotidiens.

L’offre ne concerne pas qu’internet puisque Sosh fournit également une ligne de téléphone fixe. Celle-ci permet d’appeler en illimité vers les fixes de France Métropolitaine, mais aussi des DOM ainsi que plus de 100 destinations à l’internationale, en passant par le Maroc, le Canada ou encore les États-Unis.

Et pour la TV ça se passe comment ?

Si la TV n’est pas directement incluse dans l’offre, cela ne veut pas pourtant dire qu’elle y est absente. En effet, Sosh propose un accès gratuit à 72 chaines (dont une majorité en HD) depuis l’application TV D’Orange et ce tout à fait gratuitement. Ces chaines sont accessibles sur mobile, tablette et PC/Mac. Si vous souhaitez en profiter depuis votre téléviseur, Sosh propose tout de même la location d’une Box TV pour 5 euros de plus par mois. Cette box est compatible 4K et fait monter le nombre de chaine à 140, dont + de 70 en HD.

