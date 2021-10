Des clients téléphoniques peuvent rencontrer ce 19 octobre des problèmes téléphoniques. Certains appels provenant de SFR vers des lignes Orange et Sosh sont susceptibles de ne pas aboutir et de donner l'impression que le numéro n'est pas attribué.

L’opérateur de téléphonie Orange semble rencontrer ce mardi 19 octobre des difficultés à acheminer correctement les appels pour sa clientèle, à en croire plusieurs messages qui circulent sur Twitter, mais aussi selon les constats de membres d’Humanoid, l’entreprise qui édite Numerama. Le problème n’est toutefois pas global, mais limité à certaines liaisons avec d’autres opérateurs.

« Qui a Orange pour les appels mobiles ? A priori une panne, bon nombre d’abonnés ne sont plus joignables : ‘le numéro demandé n’est plus attribué’ », témoigne ainsi Elsa sur Twitter. Elle ajoute avoir pris contact avec le service client, qui lui a confirmé une « panne générale » et que le souci est en cours de traitement. En réaction, d’autres internautes ont signalé un souci équivalent.

En ce qui nous concerne, un collègue ayant un numéro mobile chez SFR a voulu vérifier la réalité de l’incident en appelant coup sur coup deux numéros, l’un chez Orange, l’autre chez Sosh (qui est la filiale à bas coût de l’opérateur historique). Nous avons aussi eu au bout du fil le message affirmant que le numéro est non attribué, alors que les deux lignes ont bien deux titulaires.

L'énorme bug Orange n'est pas encore en TT ? Les gens entendent "Orange vous informe que ce numéro n'est pas attribué" chez plusieurs personnes appelées sur leur portable depuis un portable (ça marche depuis un fixe) #bugorange #orange pic.twitter.com/kW1hoDtJAs — Julien Jouanneau (@juljouanneau) October 19, 2021

Sur le site DownDetector, qui se focalise sur le recensement des pannes, un pic de signalements concernant Orange a commencé à émerger peu après 10 heures du matin pour ensuite culminer vers 11h30. Une relative baisse semble s’observer depuis. En tout, ce sont des centaines de notifications qui ont été remontées à la plateforme. Un constat similaire peut être fait pour les pages dédiées à SFR et Sosh.

Les clients SFR ont des problèmes pour appeler des numéros Orange

Manifestement, le problème touche aussi bien les lignes fixes que les numéros mobiles et, plus spécifiquement, les appels venant de SFR, mais aussi, selon d’autres intervenants, des appels fixes vers des lignes mobiles Orange.

Une collaboratrice chez Humanoid a pu joindre l’assistance de Sosh et obtenir des explications complémentaires sur la nature du souci.

« C’est suite à la portabilité, SFR bloque les appels reçus depuis ses lignes vers votre numéro », est-il expliqué. Relancé pour savoir si ça ne touche que SFR, l’interlocuteur confirme : « C’est un blocage lors de la portabilité, au niveau de la cellule inter-opérateur. » Sur les réseaux sociaux, Orange a communiqué indirectement sur l’incident, via un compte dédié au SAV. Il n’est pas encore précisé quand les choses rentreront dans l’ordre.

La portabilité désigne un mécanisme qui permet de conserver son numéro de téléphone mobile en changeant d’opérateur. C’est une procédure qui est désormais bien ancrée dans le paysage de la téléphonie mobile en France et qui évite d’avoir à renouveler son 06 (ou 07), mais aussi prévenir tous ses contacts, dès que l’on veut faire jouer la concurrence. Sans la portabilité, le marché serait figé. Ou infernal.

(actualité en cours de développement)

