[Le Deal du Jour] Les AirPods Max sont beaux, font de l'excellent son, mais sont très chers, même avec une réduction de 140 euros comme aujourd'hui. Cependant, c'est le meilleur prix que vous pourrez trouver actuellement pour le casque sans fil d'Apple.

Amazon a très vite compris que le tarif demandé pour les AirPods Max est bien trop élevé pour s’écouler rapidement à grande échelle. De ce fait, le marchand américain n’a cessé de baisser le prix du casque sans fil d’Apple depuis son lancement.

Au départ à 629 euros, puis très rapidement descendu à 549 euros et jusqu’à 509 euros, les AirPods Max sont dorénavant disponibles à 489 euros sur Amazon, soit le prix le plus bas constaté jusqu’à maintenant.

Pourquoi les AirPods Max coûtent-ils si cher ?

Parce que c’est un produit Apple. Plus sérieusement, les AirPods Max ne jouent tout simplement pas dans la même cour que Sony ou Bose, les deux mastodontes du secteur, ne serait-ce que par les matériaux utilisés, allant du métal à l’aluminium anodisé jusqu’à l’acier inoxydable. Le casque de la Pomme respire la solidité et le confort une fois sur la tête, même s’il est un peu lourd avec 400 grammes sur la balance. Presque tout est bien pensé, comme l’arceau réglable doté d’un tissu maillé pour repartir idéalement le poids tout en laissant respirer les cheveux. Le seul bémol niveau design est que le casque ne se plie pas et doit impérativement se ranger dans son étui pour être rechargé.

Outre cela, les AirPods Max proposent une expérience sonore excellente, voire clairement bluffante grâce à une réduction de bruit active qui est actuellement la meilleure du marché. Ses transducteurs de 40 mm et son moteur muni de deux anneaux magnétiques en néodyme pour limiter la distorsion, couplés à l’excellente puce H1, offrent un son riche et détaillé pour tous les types de musique. Même à plein volume, les distorsions sont assez faibles. De plus, on retrouve même une spatialisation pour le son — comme les AirPods Pro — afin de profiter d’un son Dolby Atmos, 5.1 ou 7.1 pour les contenus et appareils compatibles.

J’ai un iPhone, dois-je me laisser convaincre ?

Si vous êtes d’ores et déjà propriétaire d’un appareil Apple, vous pourrez profiter pleinement de l’expérience proposée par les AirPods Max, notamment via des features inédites à l’écosystème de la Pomme. On retrouve par exemple l’appairage automatique ou encore le mode Transparence, qui, en un clic, vous permettra d’entendre les bruits extérieurs — et accessoirement avoir une conversation sans retirer son casque — de la meilleure des façons avec des sons parfaitement nets, intelligibles, sans distorsion et même légèrement accentués.

Le casque va par ailleurs recevoir de nouvelles fonctionnalités avec iOS 15, dont une inspirée des AirTags avec des alertes en cas d’oubli. Vous pourrez alors lancer une recherche à proximité et sur le réseau Find My d’Apple pour retrouver vos AirPods Max. L’audio spatiale est déjà disponible sur Apple Music et arrivera cette fois-ci avec les contenus compatibles sur Mac et Apple TV. Il sera même possible de convertir dans ce format n’importe quelle source stéréo sur le casque.

