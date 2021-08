Apple va ajouter une fonctionnalité importante pour les propriétaires d'une paire d'AirPods Pro ou d'un casque AirPods Max : la possibilité de les retrouver plus facilement via l'application Localiser.

Les propriétaires d’une paire d’AirPods craignent de les égarer plus que tout. Selon des informations de 9to5Mac publiées le 10 août, une future fonctionnalité d’iOS 15 pourrait vous aider à les retrouver plus facilement depuis l’application Localiser. Il s’agit d’un héritage des AirTags, qui permettent de repérer des objets perdus avec une grande précision.

En fouillant le code de la dernière bêta d’iOS 15, le média a relevé qu’on pourra prochainement lier des AirPods Pro ou des AirPods Max à son identifiant Apple (les premiers AirPods sont exclus de l’équation). Les écouteurs ou le casque devraient ainsi être en mesure d’envoyer constamment leur localisation en devenant une simple balise Bluetooth — même s’ils ne sont pas connectés à votre iPhone ou iPad ou si quelqu’un les relie à un autre appareil.

La fonctionnalité « Localisation précise » arrive pour les AirPods les plus chers

C’est une bonne nouvelle pour les propriétaires de ces casques ou de ces écouteurs. Il ne sera visiblement pas possible de verrouiller les AirPods Pro ou les AirPods Max à distance, ce qui empêcherait pourtant leur utilisation par un tiers. La situation est la même avec les AirTags — qui ne peuvent pas être bloqués même s’ils sont, eux aussi, liés à un identifiant Apple. Autre détail à souligner : comme les AirPods ne sont pas équipés d’une puce U1, ils ne pourront pas être retrouvés avec une précision extrême (exemple : ils ne vous diront pas s’ils sont entre deux coussins).

« Ces AirPods sont liés à votre identifiant Apple. Les retirer permettra à quelqu’un de configurer le Réseau Localiser ». Voilà le message qui devrait s’afficher quand on voudra supprimer des AirPods Pro ou des AirPods Max de son compte. Pour ce faire, quelques manipulations physiques seront nécessaires. Pour le casque, il faudra appuyer sur le bouton de réduction de bruit et la Digital Crown du casque pendant 12 secondes. Pour les écouteurs, il faudra boucher les trous tout en appuyant plusieurs fois sur la tige. Elles s’avéreront indispensables si vous souhaitez céder vos AirPods à quelqu’un.

Aujourd’hui, on peut déjà utiliser la fonctionnalité Localiser pour retrouver des AirPods, des AirPods Pro ou des AirPods Max perdus. Néanmoins, elle est très limitée. Il faut que l’accessoire soit connecté pour obtenir un emplacement précis. « S’ils ne sont pas connectés, elle indique l’heure et le lieu de leur dernière connexion », indique la FAQ officielle. Si les AirPods se retrouvent hors de portée, ils ne seront pas visibles quand ils sont dans leur boîtier. « Vous pouvez voir les AirPods Max dans Localiser pendant 18 heures s’ils se trouvent dans leur Smart Case. S’ils sont hors de leur Smart Case, vous pouvez les voir pendant 72 heures », peut-on lire à propos du casque. Le lien avec le compte Apple devrait donc rendre tout cela bien plus simple.

