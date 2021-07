Romain Ribout - 19 juillet 2021 Casques

[Le Deal du Jour] AirPods Max, c'est le nom du premier casque à réduction de bruit active d'Apple. Il coûte habituellement 629 euros, mais le prix est en forte diminution pendant les soldes d'été sur Amazon et atteint aujourd'hui 496 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne, pour vous, un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Apple a lancé ses AirPods Max à 629 euros, un prix bien au-dessus de ce que propose la concurrence haut de gamme comme Sony ou Bose, par exemple. Le tarif peut paraitre exorbitant pour certains, mais d’autres trouveront cela justifier tant le casque sans fil de la Pomme est excellent, même s’il n’est pas parfait.

Il est actuellement disponible en promotion à 496 euros sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Que vaut-il niveau son ?

Les AirPods Max proposent une expérience sonore riche et intense. Ses transducteurs de 40 mm et son moteur muni de deux anneaux magnétiques en néodyme pour limiter la distorsion, couplés à l’excellente puce H1, offrent un son excellent pour tout type de musiques. Même à plein volume, les distorsions sont assez faibles. De plus, on retrouve une spatialisation pour le son — comme les AirPods Pro — afin de profiter d’un son Dolby Atmos, 5.1 ou 7.1 pour les contenus et appareils compatibles.

Avec les six micros orientés vers l’extérieur des AirPods Max, le casque d’Apple propose actuellement la meilleure réduction de bruit active du marché. Rien de tel pour apprécier pleinement sa musique préférée.

Quelles sont les autres fonctionnalités ?

Après l’ANC (Active Noise Cancelling), les AirPods Max proposent le contraire avec le mode Transparence, qui, en un clic, vous permettra d’entendre les bruits extérieurs — et accessoirement avoir une conversation sans retirer son casque — de la meilleure des façons avec des sons parfaitement nets, intelligibles, sans distorsion et même légèrement accentués.

Le casque va par ailleurs recevoir de nouvelles fonctionnalités avec iOS 15, dont une inspirée des AirTags avec des alertes en cas d’oubli, une recherche à proximité et sur le réseau Find My d’Apple. L’audio spatiale est déjà disponible sur Apple Music et arrivera cette fois-ci avec les contenus compatibles sur Mac et Apple TV. Il sera même possible de convertir dans ce format n’importe quelle source stéréo sur le casque.

Que savoir de plus ?

Pour l’autonomie, Apple annonce un score de 20 heures en utilisant la réduction de bruit active (RBA) et l’audio spatial avec son casque. Il faut toutefois savoir qu’il est impératif de passer par l’étui pour recharger ces AirPods Max, et c’est long : plus de 2 heures pour une charge complète. On apprécie en revanche le choix qu’a fait la firme de Cupertino à ne pas intégrer des zones tactiles pour le contrôle de son appareil, mais des boutons physiques avec même un Digital Crown comme sur les Apple Watch.

Vous souhaitez profiter des soldes d’été ? Allez donc jeter un œil à notre guide des meilleures offres Tech.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo