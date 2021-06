Les soldes d'été débarquent et avec elles, des tonnes de bonnes affaires dans les rayons tech. Pour vous éviter d'avoir à parcourir tout le web à la recherche des meilleures offres, Numerama a fait un tri pour vous. Cet article sera mis à jour avec de nouvelles promotions.

Les soldes d’été sont là ! L’événement de déstockage made in France suit de près les Prime Days d’Amazon, mais côté tech, les produits peuvent être différents — les prix aussi. S’ils correspondent à ce que le géant américain pratiquait quelques jours plus tôt, c’est l’occasion pour les retardataires de se rattraper dans d’autres enseignes.

Comme à chaque période de soldes, Numerama fait un travail éditorial pour dénicher les vrais bons plans : des produits que nous recommanderions les yeux fermés en toutes circonstances, mais qui peuvent être trop onéreux en temps normal.

Les produits tech soldés

TV LG 65BX3 65 pouces 4K — 1 399 € au lieu de 1 899 €

La France est tristement sortie de l’Euro 2020, mais les Jeux Olympiques arrivent et l’offre en SVOD n’a jamais été aussi intéressante qu’après un an de fermeture des cinémas : c’est le bon moment pour s’équiper en téléviseur. Côté OLED haut de gamme, LG fait figure de référence et si vous cherchez une diagonale colossale (65 pouces, en 4K bien évidemment), le BX3 est peut-être le bon plan à ne pas manquer sur Cdiscount.

À 1 399 € au lieu de 1 899 € en prix de lancement, ce téléviseur est paré pour le futur avec sa compatibilité HDR (Dolby Vision, etc.) et ses 4 ports HDMI 2.1 (dont compatibilité eARC). C’est un produit onéreux, mais les soldes permettent d’abaisser le prix à 1 599 €, en plus d’un code promo qui fait aussi baisser de 200 € la facture.

Manette 8bitdo Zero 2 jaune — 9 € au lieu de 20 €

Pour jouer sur Android, les petites manettes 8bitdo sont des références incontournables. La Zero 2 va à l’essentiel : 4 boutons, une croix directionnelle, deux gâchettes et deux boutons d’option. Pour moins de 10 €, c’est la garantie de s’offrir des heures de fun pour les trajets vers les vacances.

Les Huawei Freebuds 4i avec étui à 80 € au lieu de 120 €

Les Freebuds 4i de Huawei offrent un bon rapport qualité-prix en temps normal. C’est encore plus vrai aujourd’hui avec cette promotion qui les fait passer sous la barre des 80 euros. Ces écouteurs sans-fil offrent un son de bonne qualité et une excellente autonomie. Vous devriez pouvoir écouter vos playlists pendant 10 heures avant de les épuiser. (et avec la réserve que fournit le boitier, l’autonomie totale est de 22 heures). L’ergonomie des écouteurs sans-fil de Huawei garantit une bonne tenue dans l’oreille. N’espérez pas une réduction de bruit époustouflante mais à ce prix de 80 €, on leur pardonne volontiers.

La Withings Body Cardio à 109 € au lieu de 149 €

Le spécialiste français de la santé connectée propose depuis longtemps d’excellentes balances pour suivre l’évolution de son poids, mais aussi de sa masse musculaire, osseuse, graisseuse, etc. Des indicateurs précis qui permettent d’avoir sur son smartphone un rapport détaillé de sa situation. Pratique pour suivre des objectifs de perte de poids ou de prise de muscles. La Body Cardio est l’une de celles que l’on recommande chaudement à la rédaction.

Le Pack Philips Hue Play x2 + Hub à 139 € au lieu de 189 €

Avec ses ampoules Hue, Philips a tout compris à la maison connectée. Ce pack avec des barres lumineuses Hue Play et un pont de connexion s’installe en quelques minutes et permet d’avoir la première brique d’une maison du futur : des lumières contrôlables avec un smartphone ou un assistant connecté (Alexa, Siri, Google Assistant). C’est aussi une bonne occasion d’ajouter des accessoires à sa collection, pour celles et ceux qui seraient déjà équipés.

Écran PC Acer Predator à 199 € au lieu de 349 €

Lorsqu’on cherche un écran PC dédié au jeu vidéo, il y a certains critères qui deviennent indispensables en 2021 : un taux de rafraîchissement important pour les jeux compétitifs, une compatibilité G-Sync pour en finir avec le tearing et, forcément, une bonne qualité d’image.

Cet écran de Acer, au doux nom de Predator XB271HAbmiprzx, coche toutes ces cases et permet d’obtenir une excellente expérience en Full HD grâce à sa dalle TN de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz et une compatibilité G-Sync. Si vous ne souhaitez pas opter pour son pied imposant, des alternatives existent.

L’ampoule Xiaomi Mi LED à 9,99 € et 14,99 €

Xiaomi fait des trucs pas cher. Xiaomi fait donc des ampoules connectées pas chères. La gamme Mi LED permet d’avoir des fonctions d’éclairage connectées pour une bouchée de pain. Les ampoules du géant chinois n’ont même pas besoin de pont pour fonctionner : il suffit de les connecter à votre réseau Wi-Fi et le tour est joué. Bémol : il faudra passer par l’app Mi Home et elles ne sont pas compatibles avec Siri / HomeKit d’Apple.

Le DJI Mavic Mini Combo à 399 € au lieu de 499 €

DJI survole le marché du drone grand public depuis très longtemps. Le constructeur chinois n’a jamais eu de rivaux sérieux dans son domaine et ceux qui se sont essayés n’ont pas atteint l’efficacité des drones de DJI et la pertinence des offres. Le Mavic Mini est le plus grand public des drones grand public de la marque, mais garde de nombreux avantages des plus grands : stabilisation poussée du module optique, film en 1080p Full HD, photos à 12 Mpx, 30 minutes de vol, etc. Le pack « combo » est particulièrement recommandé parce qu’il vient non seulement avec des accessoires de rechange, mais surtout avec 3 batteries en plus, qui pourront faire aller une session de vol jusqu’à 2 heures. Bref, c’est un must have.

La brosse à dents électrique Oral-B Pro 770 à 45 € au lieu de 65 €

Doit-on acheter une brosse à dents connectée ? Franchement, non. Ces objets hors de prix n’ont aucun intérêt, le gimmick de l’application étant vraiment un usage de niche. Mais une brosse à dents électrique, non connectée, c’est tout autre chose : un produit qui va vraiment vous épargner des rendez-vous chez le dentiste pour détartrage. Les brosses Oral-B font partie de nos préférées, même s’il faut s’attendre à un brossage particulièrement énergique — elles ne font pas de douces vibrations comme d’autres modèles concurrents. Mais au moins, le travail est fait.