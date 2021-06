Si vous voulez camoufler vos enceintes pour qu'elles se fondent dans votre déco intérieure, Ikea a peut-être une solution pour vous : un cadre avec enceinte Wi-Fi. Mais il faut quand même accepter quelques concessions esthétiques.

Tout se connecte à Internet désormais, même vos peintures. Ikea vient d’annoncer un nouveau produit connecté construit en partenariat avec Sonos : un cadre avec enceinte Wi-Fi intégrée.

Le dernier produit de la lignée Symfonisk (qui avait déjà fait parler de lui il y a quelques semaines) « ressemble à de la musique, mais […] sonne comme de l’art » d’après Ikea. Concrètement, l’objet prend en fait la forme d’un imposant cadre de quelques centimètres d’épaisseur dans lequel se cache une enceinte accessible en Wi-Fi via l’application Sonos.

Camoufler vos enceintes

Par-dessus le cadre, vous pouvez clipser plusieurs faces interchangeables qui viendront cacher le système sonore. Il n’est visiblement pas encore possible de cacher l’enceinte avec ses propres peintures ou photos : il faut choisir dans la sélection proposée par Ikea dont les tarifs varient de 20 à 30 euros.

L’idée derrière ce produit est la même qu’avec la lampe/enceinte sortie en 2019 : cacher votre système sonore dans des objets de tous les jours pour avoir un intérieur plus harmonieux. « Nous voulions que le produit soit perçu comme un cadre photo traditionnel, dans la façon de le fixer et de l’associer aux autres cadres sur un mur », explique un responsable produit Ikea.

Une intégration pas si invisible

Malheureusement, l’intégration n’est pas exactement invisible pour la simple et bonne raison que l’enceinte a besoin d’électricité pour fonctionner, et donc d’un câble relié à une prise. Résultat, un fil sort de votre peinture/enceinte, à moins que vous ne le camoufliez dans le mur ou derrière des meubles.

Ikea a prévu un câble de 3 m et un système de rangement derrière l’enceinte pour rendre l’ensemble le plus discret possible, mais il faudra accepter de voir un câble pendouiller au bas de votre cadre. Un détail qui casse l’idée d’une intégration invisible dans votre intérieur.

L’intégration d’une enceinte à un pied de lampe (comme Ikea l’a fait en 2019) était, de ce point de vue, plus malin puisque le câble de l’ampoule servait également à alimenter le système sonore. Il est plus difficile de justifier la présence d’un câble derrière des peintures accrochées au mur. La présence de ces façades interchangeable devant l’enceinte risque également de compliquer la diffusion du son, même si Ikea et Sonos affirment avoir travaillé ce point et fait en sorte que le son soit dirigé sur les côtés du cadre.

Si ces concessions ne vous dérangent pas, vous pourrez acquérir le cadre connecté d’Ikea à partir du mois de juillet pour 179 €.

