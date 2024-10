Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’enceinte Bluetooth Marshall Acton III est un modèle conçu pour rester chez vous, au contraire d’une enceinte nomade. Avec son beau design et son prix réduit, elle mérite une place dans votre salon.

C’est quoi, l’offre sur la Marshall Acton III ?

L’enceinte Marshall Acton III est normalement vendue 299,99 €. Elle est proposée sur Amazon au prix de 243 €.

C’est quoi, cette enceinte de Marshall ?

Les équipements Marshall sont réputés pour leur design reconnaissable entre mille, avec leur look vintage propre aux fameux baffles et amplis du fabricant. L’Acton III ne déroge pas à la règle et s’inscrit dans la continuité, avec un revêtement en similicuir et une grille avant qui donnent à l’enceinte une identité forte. Ses dimensions de 350 × 203 × 188 mm pour un poids de 2,85 kg en font un modèle imposant qui devra trouver une digne place dans votre intérieur. D’autant plus qu’elle doit être branchée sur une prise murale pour fonctionner.

Vous retrouverez sur le dessus un panneau de contrôle pour gérer le volume, la lecture des pistes, et régler les basses et les aigus. Les boutons sont bien intégrés au panneau, mais il convient toutefois de les manipuler en douceur. L’enceinte peut bien évidemment se contrôler via Bluetooth 5.2 avec votre smartphone ou votre tablette. La présence d’une entrée mini-jack 3.5 mm sert à brancher un casque.

Les boutons de la Marshall Acton III // Source : Marshall

Cette enceinte de Marshall vaut-elle le coup ?

Si vous recherchez une enceinte qui privilégie avant tout l’esthétique aux performances, alors l’Acton III vaut le coup à ce prix. Niveau audio, elle embarque un amplificateur 30 W pour les woofers et deux amplificateurs 15 W pour les tweeters. Aucun problème niveau puissance, et le son délivré est suffisant pour une pièce. Les basses, les médiums et les aigus sont équilibrés et l’ensemble ne manque pas de détails, avec cependant un manque de précision à fort volume.

Un égaliseur est disponible dans l’application Marshall, afin d’harmoniser les pistes. Notez enfin que même si l’enceinte est parfaite pour de la musique, elle ne conviendra pas spécialement comme haut-parleur pour votre téléviseur. Les voix auront, en effet, tendance à se faire plus et l’audio plus brouillon.

