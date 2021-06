Elon Musk a indiqué sur Twitter que Tesla accepterait de nouveau les paiements en bitcoin dès que la moitié de l'énergie consommée pour le minage serait d'origine renouvelable. Les projets en ce sens se multiplient ces derniers temps.

Le cours du bitcoin augmente à nouveau (+10 % environ dans la journée du 13 juin), et encore une fois, c’est lié à un tweet d’Elon Musk. Le milliardaire très influent sur la scène crypto a reconfirmé le 13 juin que Tesla souhaitait réautoriser le paiement en bitcoins dès que l’énergie utilisée pour miner ces derniers serait plus verte. Mais qu’est-ce que cela signifie ?

This is inaccurate. Tesla only sold ~10 % of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.

When there’s confirmation of reasonable (~50 %) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.

