Premier pays à faire du bitcoin une monnaie légale, le Salvador a annoncé dans la foulée qu'il utiliserait l'énergie des volcans pour miner cette cryptomonnaie. Une option qui permettrait de répondre à l'énorme défi énergétique posé par le bitcoin.

Le Salvador a fait une entrée remarquée sur la scène crypto en devenant le 9 juin le premier pays à adopter le bitcoin comme monnaie légale. Le président Nayib Bukele ne laisse pas l’attention retomber. Il a annoncé le même jour que le pays utiliserait une source d’énergie pour le moins spectaculaire dans le minage de bitcoin : les volcans.

« J’ai demandé au président de La Geo SV (l’entité publique qui produit de l’électricité géothermique) d’élaborer un plan pour fournir aux mineurs de Bitcoin de l’électricité à faible coût, 100 % propre, 100 % renouvelable et avec 0 émission grâce à nos volcans. Cela va évoluer très vite ! » promet, dans un tweet daté du 9 juin, le président salvadorien. Et en effet, le pays a rapidement commencé à identifier des sites.

Our engineers just informed me that they dug a new well, that will provide approximately 95MW of 100 % clean, 0 emissions geothermal energy from our volcanos 🌋

Starting to design a full #Bitcoin mining hub around it.

What you see coming out of the well is pure water vapor 🇸🇻 pic.twitter.com/SVph4BEW1L

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021