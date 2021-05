Noémie Koskas - 25 mai 2021 Écouteurs

[Le Deal du Jour] Annoncés en janvier dernier, les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Pro, dotés de la réduction de bruit active, ont accompagné la sortie de la gamme de smartphones Galaxy S21. Vendus habituellement à 229,99 euros, ils sont désormais proposés à 119,99 euros grâce à une réduction doublée d'une ODR (offre de remboursement) sur Boulanger.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Pro, commercialisés pour accompagner la sortie de la gamme de smartphones Galaxy S21, sont équipés d’une meilleure réduction de bruit active que les précédents Buds Live. Mais surtout, les Buds Pro peuvent se vanter de proposer une excellente qualité sonore. Pour en profiter, le moment est idéal puisque leur prix baisse presque de moitié grâce à une ODR (offre de remboursement).

Initialement affichés à 229,99 euros, puis réduits à 169,99 euros, les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Pro sont désormais disponibles à 119,99 euros sur Boulanger grâce à une ODR valable jusqu’au 20 juillet 2021.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques des Samsung Galaxy Buds Pro ?

Les Samsung Galaxy Buds Pro sont des écouteurs intra-auriculaires dotés de surfaces tactiles de contrôle bien pratiques pour ne pas risquer les fausses manipulations à tout bout de champ. L’isolation passive permise par ce format facilite d’ailleurs l’utilisation de la réduction de bruit active. Si celle qui équipe cette paire d’oreillettes est nettement meilleure que celle des précédents Galaxy Buds Live, elle ne pourra toutefois pas concurrencer celle de Sony, Bose ou encore Apple, qui restent les maîtres en la matière.

L’atténuation des bruits extérieurs restera tout de même satisfaisante. On pourra en plus profiter d’une fonctionnalité plutôt utile au quotidien : leur système de détection de voix leur permettra de passer automatiquement en mode « Son environnant », et ce, sans avoir besoin d’ôter les écouteurs. Pratique pour tenir une conversation, mais moins pour chanter au rythme de vos morceaux, ce qui pourrait activer cette fonction quand on ne s’y attend pas…

Qu’en est-il de la qualité sonore ?

S’il y a bien un point qui permet aux Galaxy Buds Pro de se démarquer, c’est bien sûr le son. Les écouteurs de la marque sud-coréenne, qui s’est associée avec la marque spécialiste AKG, embarquent deux haut-parleurs (un qui restitue des sons plus graves, l’autre des fréquences plus aiguës) dans chaque oreillette. Ces derniers permettent aux Buds Pro se délivrer un son riche, très équilibré et bien détaillé, contrairement à d’autres références qui ont tendance à se focaliser sur les basses pour faire oublier une qualité audio moyenne.

Qu’en dire de plus ?

Les Samsung Galaxy Buds Pro disposent d’une autonomie plutôt confortable avec 5 heures d’utilisation avec la réduction de bruit activée, et un peu plus de 7 heures sans. Avec le boîtier de rangement, vous gagnerez jusqu’à 20 heures d’utilisation, selon votre usage. Le boîtier est compatible avec la charge sans fil, et une durée de 1h20 sera nécessaire pour passer de 0 % à 100 % de batterie. Dernier (gros) avantage : les Buds Pro résistent à la transpiration et bénéficient de la certification IPX7, qui leur permet de se protéger contre l’immersion provisoire dans l’eau jusqu’à 1 m.

Vous souhaitez en savoir encore plus ? Pour cela, n’hésitez pas à faire un tour sur notre test complet des Samsung Galaxy Buds Pro.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

