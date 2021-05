Le réseau social déploie un changement sur la manière dont les photos publiées par les internautes s'affichent. L'an dernier, son outil de recadrage automatique avait été accusé de biais raciste.

Modifier l’aperçu des images dans les tweets pour éviter les recadrages malheureux. Tel est le sens du changement qui a eu lieu le 5 mai 2021 dans la façon dont Twitter affiche les photos sur ses applications mobiles pour Android et iOS. La modification, explorée depuis mars dernier, est désormais déployée pour tout le monde depuis le début du mois, indique le réseau social dans un message.

Jusqu’à présent, le fonctionnement de la plateforme incluait un recadrage automatique des photos pour afficher la partie que ses algorithmes estimaient la plus intéressante à mettre en avant. Les internautes devaient cliquer sur les clichés pour les voir en entier. Désormais, lorsqu’un tweet ne contient qu’une seule photographie, celle-ci s’affiche en totalité, quand le message est visionné sur mobile.

no bird too tall, no crop too short

introducing bigger and better images on iOS and Android, now available to everyone pic.twitter.com/2buHfhfRAx

— Twitter (@Twitter) May 5, 2021