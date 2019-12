Apple envisagerait de franchir le pas du mini LED, technologie d'affichage de transition, dès 2020. Tout au moins sur l'iPad et le MacBook.

Apple pourrait passer à l’affichage mini LED dès l’année prochaine, tout du moins sur deux produits, croit savoir Ming-Chi Kuo (via 9TO5Mac le 2 décembre). L’analyste très bien renseigné estime que la firme de Cupertino lancerait un iPad et un MacBook en 2020 avec cette technologie qui fait la transition entre le LED (ce que l’on a aujourd’hui) et le micro LED (vrai concurrent de l’OLED).

Selon l’intéressé, c’est l’iPad Pro doté d’un écran de 12,9 pouces qui ouvrirait le bal, dès le troisième trimestre de l’année 2020. Il serait équipé d’un processeur A14X, ce qui paraît plausible puisque nous sommes actuellement au A13 avec les iPhone 11. Suivrait, le trimestre suivant, un MacBook Pro de 16 pouces révisé employant lui-aussi le mini LED.

Le mini LED, c’est quoi ?

Le mini LED, à ne pas confondre avec le micro LED, peut s’apparenter à une évolution de l’affichage LCD, basée sur un rétroéclairage placé derrière le panneau de pixels (le micro LED est une technologie auto-émissive, comme l’OLED). La dénomination mini LED renvoie à la taille des LED animant le rétroéclairage : comme elles sont plus petites, on peut en mettre plus, ce qui se traduit par un contrôle plus fin et précis de l’éclairage des pixels. Les gains sont les suivants : reproduction d’une gamme plus large des couleurs, meilleur taux de contraste, meilleures performances pour le HDR (grâce à un pic lumineux immense) et local dimming amélioré (pour une meilleure profondeur des noirs). En prime, les écrans mini LED sont plus fins, consomment moins d’énergie et ne sont pas touchés par le phénomène de marquage lié à l’OLED (qui constitue plus une crainte qu’un vrai problème).

Apple entendrait lancer entre 4 et 6 produits s’appuyant sur le mini LED dans les 2 à 3 années à venir. Il y a de quoi être sceptique face aux affirmations de Ming-Chi Kuo, sans doute un peu trop optimiste quant au lancement en 2020 (surtout pour le MacBook). Mais la multinationale finira bel et bien par s’y mettre, avant de passer au micro LED (peut-être avec l’Apple Watch). On rappelle que ses iPhone les plus haut de gamme sont équipés d’une dalle OLED.

