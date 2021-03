Xiaomi se lance dans les pas de Samsung et Huawei et vient de dévoiler le Mi Mix Fold, son premier mobile pliable. Le constructeur chinois en profite pour tester quelques-unes de ses innovations en passant.

Xiaomi vient de présenter ce 30 mars son premier mobile pliable : le Mix Mix Fold. Un téléphone qui ne se contente pas de surfer sur l’effet de mode du pliable, mais qui arrive en plus avec tout un tas de promesses pour tenter de bousculer Samsung et son Galaxy Fold.

Pliable, mais pas que

Car oui, sans grande surprise, le Mi Mix Fold ressemble assez largement au Galaxy Fold de Samsung. Le mobile est équipé d’un écran rectangulaire à l’extérieur et s’ouvre comme un livre pour laisser se déplier l’écran intérieur de 8,01 pouces (20 cm de diagonale) et ainsi proposer une expérience proche de ce que l’on peut retrouver sur une tablette. Le constructeur chinois est tellement confiant dans les capacités de son produit hybride qu’il a en plus rajouté un mode « bureau » avec des fenêtres flottantes et un menu « démarrer » à la Windows.

Mais Xiaomi ne se contente pas de proposer un simple smartphone pliable : le Mi Mix Fold est un véritable terrain de jeu technologique pour la marque puisque c’est aussi sur ce mobile qu’on retrouve la fameuse lentille liquide dont Xiaomi se gargarisait il y a peu.

Cette lentille d’un nouveau genre dans le monde mobile permet selon Xiaomi de proposer du zoom 3x (équivalent 80 mm en longueur focale) et un mode macro (avec mise au point jusqu’à 3 cm) sur le même module photo.

Le premier ISP de Xiaomi

Et comme si un mobile pliable avec une lentille photo liquide n’était pas déjà suffisant, Xiaomi embarque une dernière nouveauté pour la route : l’intégration d’une puce dédiée au traitement photo. La Surge C1 de son petit nom a été développée par Xiaomi pendant deux ans pour un coût de 18 millions d’euros environ.

En charge donc de sublimer vos clichés, la C1 promet d’améliorer l’autofocus, la balance des blancs et l’exposition de vos photos. C’est une première pour Xiaomi qui n’avait jusque là jamais développé d’ISP (Image Signal Processor ou processeur d’images en français) en interne.

Ajoutez à ça une fiche technique ultra haut de gamme avec un processeur Snapdragon 888, une batterie de 5020 mAh et deux modules photo en plus de celui avec lentille liquide et vous obtenez un smartphone qui déborde presque de technologies, à tel point qu’on se demande si ce Mi Mix Fold n’est pas un cobaye sur lequel Xiaomi tente tout un tas d’expérimentations techniques pour voir ce qui réussit.

Le Mi Mix Fold sera vendu à partir de 9 999 yuans (soit environ 1 300 € en conversion brute), mais aucune date de disponibilité n’a été communiquée pour l’Europe.

