Un cadre de Twitter a assuré que Donald Trump ne reviendra jamais sur Twitter, même s'il veut être candidat en 2024.

Si Donald Trump désire redevenir un jour président des États-Unis, il devra mener sa campagne en dehors de Twitter. En outre, le réseau social ne prévoit de lui rouvrir ses portes même s’il remportait le scrutin en 2024, date à laquelle surviendra la prochaine élection américaine. C’est ce que des officiels ont fait comprendre le 10 février à des journalistes qui évoquaient cette hypothèse.

« La façon dont nos règles fonctionnent fait que lorsque vous êtes retiré de la plate-forme, vous êtes retiré de la plate-forme, que vous soyez commentateur, directeur financier ou que vous soyez un ancien ou un actuel fonctionnaire », a déclaré Ned Segal, le directeur financier de Twitter, suggérant ainsi que la personne occupant le poste de président des États-Unis n’a pas à bénéficier de passe-droits.

"The way our policies work, when you're removed from the platform, you're removed from the platform whether you're a commentator, you're a CFO or you are a former or current public official," says $TWTR CFO @nedsegal on if President Trump's account could be restored. pic.twitter.com/ZZxascb9Rz

— Squawk Box (@SquawkCNBC) February 10, 2021