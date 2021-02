[Le Deal du Jour] Si vous êtes à la recherche d’un bon clavier Bluetooth pour travailler sereinement sur votre iPad, c’est du côté d’Amazon qu’il faut regarder. En effet, l’excellent Apple Magic Keyboard affiche un prix réduit de 30% pendant les soldes.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Apple a toujours apporté le même soin dans la conception de ses accessoires qu’à ses smartphones et ordinateurs portables. Le Magic Keyboard n’échappe évidemment pas à la règle. Ce clavier sans-fil Bluetooth allie design épuré à un grand confort de frappe et une bonne autonomie. Cependant, son prix de 99 euros reste l’un des points noirs dont il parvient enfin à se défaire grâce à une réduction de 30 % chez Amazon.

L’Apple Magic Keyboard Bluetooth affiche ainsi un prix de 69,99 euros chez Amazon, contre 99 euros en temps normal.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du Apple Magic Keyboard ?

Le design de l’Apple Magic Keyboard s’inscrit dans la droite ligne de l’esthétique des MacBook Pro ou Air, avec un châssis en aluminium gris hyper sobre et des touches blanches minimalistes. Attention, il s’agit là de la mouture sans pavé numérique. Ses dimensions de 1,09 x 27,9 x 11,49 cm ainsi que son poids de 231 grammes lui permettent de se glisser facilement dans un sac pour le transport.

Le mécanisme en ciseau de ses touches rend la frappe très confortable et précise, et ce même à grande vitesse. Apple mise également sur une batterie efficace, puisque ce clavier peut tenir un mois d’usage avant de réclamer une nouvelle charge. S’il embarque un port lightning qui lui permet une connexion filaire, le Magic Keyboard supporte le Bluetooth et peut ainsi se connecter sans-fil à votre ordinateur ou tablette.

Avec quels appareils est-il compatible ?

Le Magic Keyboard s’adresse avant tout à celles et ceux qui utilisent quotidiennement des produits Apple. Ce clavier sans-fil s’associe automatiquement en Bluetooth avec votre Mac, ce qui vous permet de l’utiliser instantanément sans perdre du temps à le configurer.

Il se place également comme un bon moyen de transformer son iPad en mini ordinateur portable et ainsi écrire plus facilement. De manière générale, le Magic Keyboard est compatible avec la plupart des produits Apple (iPhone, iPad, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro, Mac mini) ce qui en fait un accessoire incontournable pour les usagers nomades.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo