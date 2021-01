La gamme iPhone 12 a permis à Apple de relancer sa technologie MagSafe, ouvrant la voie à plusieurs accessoires aimantés. La firme de Cupertino pourrait aussi la remettre sur ses MacBook.

La technologie MagSafe semble avoir de nouveau un avenir pour Apple. Ressuscitée sur la gamme iPhone 12, elle pourrait faire son grand retour sur les MacBook, rapporte Bloomberg dans un article publié le 15 janvier. Le média est appuyé par l’analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste des produits commercialisés par la firme de Cupertino. Le connecteur magnétique — propriétaire — a disparu des ordinateurs depuis 2015.

Certains utilisateurs de MacBook pourraient donc se réjouir du retour de MagSafe, dont le principal intérêt est d’offrir une recharge sécurisée et plus pratique (il n’y a rien à brancher). L’autre atout de MagSafe ? Vous ne ferez jamais valser votre ordinateur en vous prenant les pieds dans le câble, les aimants n’étant pas assez puissants. Malgré tout, l’éventuel retour de cette interface sur les MacBook interroge sur quelques points. Autrefois décrié, l’USB-C répond désormais à toutes les attentes, en plus d’être bien ancré dans les usages.

Retour de MagSafe sur les futurs MacBook ?

MagSafe pourrait impliquer une cohabitation avec les ports USB-C, qui seraient toujours capables d’alimenter la batterie. C’est déjà le cas sur les iPhone 12, qui n’ont pas abandonné le port Lightning et proposent MagSafe en option (les accessoires sont vendus séparément). Cette association permettrait de profiter des avantages des deux, en fonction des situations. Néanmoins, MagSafe rajouterait un énième câble propriétaire, un défaut supprimé par l’USB-C — solution universelle qui simplifie tout. Avec MagSafe, on perdrait aussi la possibilité de pouvoir recharger à droite ou à gauche.

MagSafe effectuerait d’abord son retour sur le futur MacBook Pro, qui aurait droit à d’autres évolutions — ou régressions — selon les indiscrétions. Apple serait prêt à abandonner la Touch Bar, barre de raccourcies introduite en 2016 qui peine encore à convaincre. Elle serait remplacée par des touches physiques plus classiques. Moins plausible, le MacBook pourrait accueillir une multitude de ports, à l’instar de ses ancêtres. Ce retour en arrière serait bénéfique pour l’utilisateur, qui n’aurait plus à investir dans des adaptateurs coûteux. Il répondrait par ailleurs aux besoins de la cible : les professionnels aiment la polyvalence.

Enfin, le design du futur MacBook Pro se rapprocherait de celui inauguré par l’iPad Pro équipé de Face ID et repris par l’iPhone 12 (des tranches plus plates). Apple proposerait deux tailles : 14 et 16 pouces. Bien évidemment, ce futur ordinateur portable embarquerait un processeur maison — la puce M1, lancée en fin d’année 2020, ou une version plus puissante.

