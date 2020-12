Romain Ribout - 24 décembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Voici un cadeau de dernière minute que vous pouvez faire à vous et votre famille pour Noël, sans vous soucier d'un délai de livraison. L'abonnement Canal+ en série limitée avec Disney+ et Netflix est disponible à seulement 25 euros par mois.

Il n’est jamais trop tard pour faire plaisir à vos proches. Avec l’offre en série limitée de Canal+ avec Disney+ et Netflix, vous pourrez profiter du moment des fêtes de fin d’année pour regarder de nombreux films en famille, comme les Chroniques de Noël, l’incontournable Maman, j’ai raté l’avion ou encore le nouveau film Pixar qui sortira le 25 décembre 2020 : Soul.

L’abonnement est disponible à 25 euros par mois la première année, puis passe à 30 euros pour la seconde. L’engagement est de deux ans.

Pour mieux comprendre l’offre

Que propose la série limitée de Canal+ ?

L’offre regroupe 3 abonnements en 1. Tout d’abord l’accès à la chaîne Canal+, laquelle propose du sport en direct, du cinéma et de nombreuses séries exclusives. Ensuite Disney+, pour regarder les contenus des studios Disney, Pixar, Marvel Star Wars et National Geographic. Puis vient Netflix pour compléter le tableau, avec un catalogue immense et surtout de nombreux contenus originaux très appréciés du grand public, comme Stranger Things ou la Casa de Papel, pour ne citer qu’eux.

Comment puis-je regarder les différents contenus ?

Il s’agit d’une offre 100 % numérique. Vous pourrez apprécier l’intégralité des contenus depuis votre smartphone/tablette/tv connectée via l’application dédiée à ces services, ou sur un ordinateur, avec également la possibilité de diffuser sur un téléviseur grâce à AirPlay ou Chromecast.

Est-ce un vrai bon plan de Noël ?

Si l’on prend le coût des abonnements séparément, on obtient : 20,99 euros pour Canal+, 6,99 euros pour Disney+ et 7,99 euros pour Netflix. Le total revient alors 35,97 euros, ce qui est finalement 10 euros plus chers que la série limitée. De plus, il est prévu que Disney demande bientôt 2 euros de plus avec une nouvelle section adulte nommée STAR, mais vous ne subirez pas l’augmentation avec cette offre, car le tarif est bloqué grâce à l’engagement de deux ans.

