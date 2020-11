Apple a officialisé son processeur M1, sous architecture Apple Silicon. Le premier MacBook à en profiter sera le modèle Air.

À l’occasion de sa conférence baptisée ‘One More Thing’, Apple a précisé ses plans concernant son architecture Silicon — qui va lui permettre de tourner le dos à Intel après plus de dix ans de collaboration. La firme de Cupertino a officialisé la puce M1, bien évidemment ultra puissante. Elle sera d’abord intégrée dans le MacBook Air.

Gravée à 5 nanomètres, la puce M1 intègre tout : CPU, GPU, neural Engine, mémoire vive, et enclave de sécurité afin d’offrir le meilleur équilibre entre consommation maîtrisée et performances fulgurantes. Le CPU à 8 coeurs serait le plus rapide du marché par watts : en basse consommation (10W), il offrirait l’équivalent d’un MacBook Air actuel. Le GPU, donné pour une puissance de 2,6 téraflops, est intégré pour consommer moins.

« Nouvelle génération de Mac » grâce à la puce M1

Il n’y a rien de surprenant à voir Apple commencer sa révolution informatique avec le MacBook Air, son modèle ultra populaire en raison de son statut d’entrée de gamme. Avec la puce M1, Apple promet une expérience beaucoup plus rapide (98 % plus rapide que les autres ordinateurs portables) et des performances à la hausse dans les applications gourmandes (exemple : les jeux vidéo).

La puce M1 promet autre chose : un silence total, en raison de l’absence d’un ventilateur pour dissiper la chaleur. Côté autonomie, Apple promet 18 heures de lecture vidéo sans flancher — soit 6 de plus que le modèle vendu à l’heure actuelle.

On retrouve autrement :

Écran Retina avec affichage True Tone

Magic Keyboard

Touch ID

Trackpad Force Touch

Deux ports Thunderbolt/USB 4

La puce M1 a bien évidemment pensée dans le but d’unifier les écosystèmes iOS — iPad et iPhone — et macOS — les MacBook, Mac Pro et iMac. La mise à jour BigSur, officialisée en juin pendant la WWDC 20, intègre des changements esthétiques qui vont dans ce sens et permettra d’accéder à des milliers d’applications autrefois accessibles uniquement sur l’App Store d’iOS. Côté applications lourdes et logiciels, les développeurs ne manqueront pas de transformer leurs logiciels — ou laisser Big Sur les émuler.

Le MacBook Air sous processeur M1 // Source : Capture d’écran Numerama

À partir de 1 129 euros

Voici les deux versions du MacBook Air avec puce M1 :

MacBook Air (256 Go) MacBook Air (512 Go) CPU 8 cœurs 8 cœurs GPU 7 cœurs 8 cœurs Mémoire unifiée 8 Go 8 Go SSD 256 Go 512 Go Prix 1 129 euros 1 399 euros

Le lancement est prévu pour… la semaine prochaine, à compter du 17 novembre.

