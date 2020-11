Alors que l'élection présidentielle américaine arrive, Twitter a précisé une nouvelle fois qu'il modérera les tweets annonçant la victoire trop tôt de tel ou tel candidat. La mesure s'appliquera aussi à Joe Biden ou Donald Trump.

C’est ce 3 novembre qu’a lieu l’élection présidentielle américaine. Qui de Joe Biden ou de Donald Trump remportera ce scrutin ? La réponse à cette question pourrait en fait mettre du temps à arriver, car il y aura des dizaines de millions de bulletins à dépouiller, déposés le jour J, mais aussi envoyés en avance grâce au vote par anticipation — plus de 105 millions d’Américains ont opté pour cette méthode.

Or, il n’est pas impossible que l’une des deux équipes de campagne ait la tentation de crier victoire trop tôt, sans attendre les résultats officiels, surtout si une dynamique particulière se dessine lorsque les bulletins de correspondance ne seront pas encore pris en compte. C’est ce qu’aurait notamment laissé entendre Donald Trump, rapporte Axios, selon des trois sources qui auraient assisté à cette déclaration.

We may label Tweets, starting on election night, that make claims about election results before they’re officially called.

We’ll be prioritizing the presidential election and other highly contested races where there may be significant issues with misleading information. pic.twitter.com/BExhZdVMnB

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 2, 2020