Apple a lancé un programme d'échange pour les AirPods Pro. Certains peuvent grésiller ou avoir une moins bonne réduction de bruit active. Ils seront échangés gratuitement.

Quand les produits Apple ne sont pas conformes aux exigences des clients, il est rare que le SAV ne prenne pas le relai. Les « programmes de rappel », mis en place fréquemment, permettent des réparations ou des échanges gratuits de produits dont un certain nombre pourraient être défectueux ou usés trop rapidement. En octobre 2020, ce sont les excellents AirPods Pro qui bénéficient de ce système.

Un échange gratuit

Pour cause : Apple a détecté qu’un certain nombre d’AirPods Pro fabriqués avant octobre 2020 pouvaient avoir deux problèmes majeurs. Le premier concerne l’écoute, le second concerne la réduction de bruit active, d’après le site officiel :

Grésillements ou bruits statiques dont l’intensité augmente dans un environnement bruyant, lors d’un entraînement ou au cours d’un appel téléphonique

Fonctionnement incorrect de la technologie de réduction du bruit, provoquant notamment une baisse du son de basse ou une augmentation des sons en arrière-plan (par exemple, ceux produits par la circulation ou par un avion)

Si vous avez l’un de ces deux symptômes sur vos AirPods Pro, il vous suffit de vous rendre sur cette page pour lancer la procédure de reprise. Apple pourra remplacer l’AirPod fautif ou les deux AirPods et ce, complètement gratuitement. Le programme d’échange des produits est présent en plus de la garantie — ce n’est pas le cas pour un produit sorti il y a tout juste un an, mais sachez que si le défaut est présent hors garantie, vous pourrez tout de même bénéficier de la reprise.

Le boîtier, fonctionnant normalement, n’est pas concerné par ce programme.

